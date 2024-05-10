Перевод: Даниэль Гилман, Серегей Светлов

Ранее Андрей Вестеринен систематически появлялся на российских пропагандистских каналах и даже назвал Путина авторитетным политиком, напоминает Копытин, который годами был вынужден судиться с Вестериненом.

Один из лозунгов Сил обороны гласит: Iga okas loeb (в буквальном переводе с эстонского «каждый шип на счету» - прим. ред.). Это означает, что «лишних» защитников у государства нет, и каждому найдется подходящее место в Силах обороны с учетом его способностей и возможностей.

Для Сил обороны важен каждый резервист, и священный долг любого гражданина - защищать Эстонию.Срочная служба в армии обеспечивает физическую, моральную и профессиональную подготовку резервистам, из которых затем формируются резервные части, важные для обороны Эстонии.

К сожалению, не у всех наших сограждан имеется мотивация защищать Эстонию, а некоторые из них даже рассматривают возможность уклониться от своего долга по обороне страны. Традиционно и исторически уклонение от службы и дезертирство всегда считались предосудительными, постыдными в обществе и наказуемыми с точки зрения закона. Увы, есть в нашем обществе и «юристы», готовые зарабатывать на этих постыдных деяниях.

Самое удивительное в этой истории то, что подобные сомнительного рода услуги оказывает юридическая фирма ArmyLaw, деятельностью которой руководит ветеран Сил обороны Эстонии, кавалер ордена Орлиного креста с мечами Андрей Вестеринен.

Игорь Копытин. Фото: Eero Vabamägi/Postimees