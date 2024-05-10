Департамент соцстрахования представит возможности восстановительного правосудия

Молодежный совет при Департаменте социального страхования начинает кампанию в социальных сетях с целью призвать молодых людей воспользоваться системой восстановительного правосудия для разрешения конфликтов и правонарушений, так как этот подход дает возможность компенсировать причиненный ущерб.

С марта 2023 года в рамках проекта «i-RESTORE 2.0» в Департаменте соцстрахования действует молодежный совет, в который входят 16-21-летние люди с опытом неоднократного взаимодействия со службой защиты детей, правовой системой и/или социальными услугами в прошлом.

«Восстановительное правосудие - это способ разрешения конфликтов и правонарушений, который помогает предотвратить эскалацию и сгладить причиненный ущерб. В прошлом году в рамках восстановительного правосудия было рассмотрено 167 случаев, большинство из которых - 86% - были связаны с несовершеннолетними. Однако ситуаций, которые до нас не доходят, намного больше, - пояснила руководитель проекта и координатор услуги детских учреждений закрытого типа Сандра Суттинг. - Именно поэтому мы считаем, что лучше всего повысить осведомленность молодежи о восстановительном правосудии как способе решать конфликты, смогут представители самой целевой группы».

С апреля 2024 года партнером департамента по восстановительному праву выступает НКО Sa Suudad, в задачи которого входит совместное с молодыми людьми создание инфокампании и распространение в соцсетях.