Департамент социального страхования вместе с молодежным советом расскажет о возможностях восстановительного правосудия.
Департамент соцстрахования представит возможности восстановительного правосудия
Молодежный совет при Департаменте социального страхования начинает кампанию в социальных сетях с целью призвать молодых людей воспользоваться системой восстановительного правосудия для разрешения конфликтов и правонарушений, так как этот подход дает возможность компенсировать причиненный ущерб.
С марта 2023 года в рамках проекта «i-RESTORE 2.0» в Департаменте соцстрахования действует молодежный совет, в который входят 16-21-летние люди с опытом неоднократного взаимодействия со службой защиты детей, правовой системой и/или социальными услугами в прошлом.
«Восстановительное правосудие - это способ разрешения конфликтов и правонарушений, который помогает предотвратить эскалацию и сгладить причиненный ущерб. В прошлом году в рамках восстановительного правосудия было рассмотрено 167 случаев, большинство из которых - 86% - были связаны с несовершеннолетними. Однако ситуаций, которые до нас не доходят, намного больше, - пояснила руководитель проекта и координатор услуги детских учреждений закрытого типа Сандра Суттинг. - Именно поэтому мы считаем, что лучше всего повысить осведомленность молодежи о восстановительном правосудии как способе решать конфликты, смогут представители самой целевой группы».
С апреля 2024 года партнером департамента по восстановительному праву выступает НКО Sa Suudad, в задачи которого входит совместное с молодыми людьми создание инфокампании и распространение в соцсетях.
«Целью работы НКО Sa Suudad является поддержка молодежи, которой трудно постоять за себя, сделать их голос слышнее. Мы рады, что департамент сделал шаг навстречу и доверил организацию молодежной кампании самой целевой группе», - говорит член правления объединения Энелин Линнас. Кампания продлится с мая по сентябрь, и все публикации на эту тему в аккаунтах НКО и департамента будут созданы самими молодыми людьми.
Это метод разрешения конфликтов, который не всегда замещает собой формальные действия, но является эффективным способом обрести заново душевное спокойствие, оставить проблему позади и жить дальше. Этот способ можно использовать на работе (конфликты между сотрудниками или между начальником и подчиненным); в школе (конфликты между учениками, между учеником и учителем, либо между учителем и родителем); в семье (конфликты между родителем и ребенком или другими родственниками); в сообществе (ссоры или споры, к примеру, между соседями).
Услугой восстановительного правосудия можно воспользоваться по собственному желанию или по направлению. В первом случае можно послать заявку по адресу taastavoigus@sotsiaalkindlustusamet.ee. Во втором случае направить могут полицейский, школьный работник, молодежный работник, сотрудник самоуправления, прокурор и так далее. Участие всех сторон в процессе добровольное.