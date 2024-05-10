Пассажирский автобус затонул в реке Мойка в Санкт-Петербурге днем в пятницу. Несколько пассажиров погибли. Перевозчика десятки раз штрафовали.
Видео ⟩ Автобус упал в реку в Петербурге, спасатели откачивали утонувших прямо на глазах у прохожих
В пятницу 10 мая пассажирский автобус вылетел на тротуар набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, пробил ограждения на Поцелуевом мосту, упал в воду и затонул. Как первоначально сообщало местное издание «Фонтанка.ру», запертыми в салоне оказались около двадцати человек.
На кадрах очевидцев в соцсетях видно, как несколько человек ходили по крыше утонувшего автобуса, которая едва выглядывала над поверхностью воды. Люди на крыше пытались через люки вытащить застрявших пассажиров.
На видео с места происшествия видно, что автобус затонул по крышу - на ней стоят люди, которые пытаются вытащить пассажиров.— Медиазона (@mediazzzona) May 10, 2024
РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВ передает, что в автобусе было около 20 человек. Telegram-канал «112» без указания источника пишет о пятерых погибших.… pic.twitter.com/8GhXq3VowK
На других видео видна работа спасателей, которые откачивали утонувших прямо на крыше автобуса или на спасательных катерах.
Пять человек погибли в Петербурге в автобусе, упавшем в реку после ДТП — 112— SOTA (@Sota_Vision) May 10, 2024
Рейсовый автобус столкнулся с каршерингом, пробил ограду и вылетел с моста в Мойку. Людей из затонувшего по крышу автобуса начали вытаскивать очевидцы, следом подоспели спасатели.
По данным 112,… pic.twitter.com/hzxwiq5IKO
Следом в интернете появилась видеозапись момента падения автобуса. Видно, что машина вышла из управления задолго до падения в воду. Автобус не сбавляя скорости проехал по встречнйо полосе перед мостом, резко выехал на мост, протаранив встречные легковые автомобили, а после падения в Мойку полностью ушел под воду буквально за несколько секунд.
Момент падения автобуса в Мойку в Петербурге— SOTA (@Sota_Vision) May 10, 2024
На кадрах видно, что водитель потерял управление еще до столкновения с каршерингом.
По данным ГУВД Санкт-Петербурга, в автобусе находилось 20 человек. Губернатор Беглов сообщил, что лично координирует работу экстренных служб.
Видео:… pic.twitter.com/gIPFBq0b8H
Первыми на помощь пришли случайные прохожие.
Позже в соцсетях появились видео очевидцев, где прямо на тротуарах набережной спасатели пытаются реанимировать утонувших. Мы не публикуем эти кадры по этическим соображениям.
Водитель автобуса выжил. С места ДТП он был доставлен в больницу в сопровождении конвоя. После 17:00 стало известно, что 44-летний мужчина является подозреваемым в рамках расследования уголовного дела по статье «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Водитель остается в больнице в тяжелом состоянии.
Спустя два часа после трагедии источники «Фонтанки» в экстренных службах Петербурга сообщили о шести погибших.
«Данные могут сильно отличаться, потому что часть пассажиров в состоянии клинической смерти, за их жизнь борются врачи. Всего, по уточненной информации, в салоне было 15 пассажиров. На месте продолжают работу водолазы», - сообщали журналисты.
МЧС после этого подтвердил смерть только троих пассажиров.
«Спасателям удалось поднять из затонувшего автобуса девятерых, три из которых скончались. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое, четверо находятся в клинической смерти», - уточнили журналисты через несколько часов.
Компанию перевозчик, чей автобус утонул в Мойке, за два последние года 23 раза привлекали к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 3,6 миллиона рублей (36 тысяч евро - прим.ред.).
Судя по доступной информации, затонувший автобус марки Volgabus был сделан в России.
Проблемы с общественным транспортом в России стали регулярными после 2022 года. СМИ В 2023 году сообщали о самовоспламеняющихся на улицах Петербурга белорусских автобусах, которые стали активно закупать после введения европейских санкций. Гореть белорусские МАЗы стали после того, как производитель лишился доступа к немецким запчастям. Однако от закупок белорусской и российской техники власти не отказались.
«Фонтанке» удалось связаться с теми, кто бросился спасать людей, сразу после падения автобуса в воду. Ими оказались Идрис Гаджиев и Шахбан Джабраилов.
«Мы проезжали мимо, ехали на пятничную молитву и по дороге увидели, как автобус падает в эту реку. Остановились. Быстренько подбежали. Увидели, что водитель не может открыть люк. Мы ему кричали, чтобы открыл люк. Он не смог. Я запрыгнул, подплыл к автобусу, открыл люк. Со мной были братья, они тоже запрыгнули в воду. Удалось вытащить женщину. Она была без сознания. Потом, смотрю, еще один пожилой мужчина был. Его смогли… Он там в сознании был», - рассказал Идрис Гаджиев.
Через пять часов после трагедии автобус был поднят из реки.