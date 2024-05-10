Видео Автобус упал в реку в Петербурге, спасатели откачивали утонувших прямо на глазах у прохожих

Момент падения автобуса в Мойку в Петербурге



На кадрах видно, что водитель потерял управление еще до столкновения с каршерингом.



По данным ГУВД Санкт-Петербурга, в автобусе находилось 20 человек. Губернатор Беглов сообщил, что лично координирует работу экстренных служб.



Видео:… pic.twitter.com/gIPFBq0b8H — SOTA (@Sota_Vision) May 10, 2024

Первыми на помощь пришли случайные прохожие.

Позже в соцсетях появились видео очевидцев, где прямо на тротуарах набережной спасатели пытаются реанимировать утонувших. Мы не публикуем эти кадры по этическим соображениям.

Водитель автобуса выжил. С места ДТП он был доставлен в больницу в сопровождении конвоя. После 17:00 стало известно, что 44-летний мужчина является подозреваемым в рамках расследования уголовного дела по статье «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Водитель остается в больнице в тяжелом состоянии.

Спустя два часа после трагедии источники «Фонтанки» в экстренных службах Петербурга сообщили о шести погибших.

«Данные могут сильно отличаться, потому что часть пассажиров в состоянии клинической смерти, за их жизнь борются врачи. Всего, по уточненной информации, в салоне было 15 пассажиров. На месте продолжают работу водолазы», - сообщали журналисты.

МЧС после этого подтвердил смерть только троих пассажиров.