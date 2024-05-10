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Видео Автобус упал в реку в Петербурге, спасатели откачивали утонувших прямо на глазах у прохожих

rus.postimees.ee
Обновлено 10 мая 2024, 18:01
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Спасатели пытаются достать пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса, 10 мая 2024 года.
Спасатели пытаются достать пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса, 10 мая 2024 года. Фото: Telegram-канал "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

Пассажирский автобус затонул в реке Мойка в Санкт-Петербурге днем в пятницу. Несколько пассажиров погибли. Перевозчика десятки раз штрафовали.

В пятницу 10 мая пассажирский автобус вылетел на тротуар набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, пробил ограждения на Поцелуевом мосту, упал в воду и затонул. Как первоначально сообщало местное издание «Фонтанка.ру», запертыми в салоне оказались около двадцати человек.

На кадрах очевидцев в соцсетях видно, как несколько человек ходили по крыше утонувшего автобуса, которая едва выглядывала над поверхностью воды. Люди на крыше пытались через люки вытащить застрявших пассажиров.

На других видео видна работа спасателей, которые откачивали утонувших прямо на крыше автобуса или на спасательных катерах.

Следом в интернете появилась видеозапись момента падения автобуса. Видно, что машина вышла из управления задолго до падения в воду. Автобус не сбавляя скорости проехал по встречнйо полосе перед мостом, резко выехал на мост, протаранив встречные легковые автомобили, а после падения в Мойку полностью ушел под воду буквально за несколько секунд.

Первыми на помощь пришли случайные прохожие.

Позже в соцсетях появились видео очевидцев, где прямо на тротуарах набережной спасатели пытаются реанимировать утонувших. Мы не публикуем эти кадры по этическим соображениям.

Водитель автобуса выжил. С места ДТП он был доставлен в больницу в сопровождении конвоя. После 17:00 стало известно, что 44-летний мужчина является подозреваемым в рамках расследования уголовного дела по статье «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Водитель остается в больнице в тяжелом состоянии.

Спустя два часа после трагедии источники «Фонтанки» в экстренных службах Петербурга сообщили о шести погибших.

«Данные могут сильно отличаться, потому что часть пассажиров в состоянии клинической смерти, за их жизнь борются врачи. Всего, по уточненной информации, в салоне было 15 пассажиров. На месте продолжают работу водолазы», - сообщали журналисты.

МЧС после этого подтвердил смерть только троих пассажиров. 

«Спасателям удалось поднять из затонувшего автобуса девятерых, три из которых скончались. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое, четверо находятся в клинической смерти», - уточнили журналисты через несколько часов.

Компанию перевозчик, чей автобус утонул в Мойке, за два последние года 23 раза привлекали к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 3,6 миллиона рублей (36 тысяч евро - прим.ред.).

Судя по доступной информации, затонувший автобус марки Volgabus был сделан в России.

Проблемы с общественным транспортом в России стали регулярными после 2022 года. СМИ В 2023 году сообщали о самовоспламеняющихся на улицах Петербурга белорусских автобусах, которые стали активно закупать после введения европейских санкций. Гореть белорусские МАЗы стали после того, как производитель лишился доступа к немецким запчастям. Однако от закупок белорусской и российской техники власти не отказались.

«Фонтанке» удалось связаться с теми, кто бросился спасать людей, сразу после падения автобуса в воду. Ими оказались Идрис Гаджиев и Шахбан Джабраилов.

«Мы проезжали мимо, ехали на пятничную молитву и по дороге увидели, как автобус падает в эту реку. Остановились. Быстренько подбежали. Увидели, что водитель не может открыть люк. Мы ему кричали, чтобы открыл люк. Он не смог. Я запрыгнул, подплыл к автобусу, открыл люк. Со мной были братья, они тоже запрыгнули в воду. Удалось вытащить женщину. Она была без сознания. Потом, смотрю, еще один пожилой мужчина был. Его смогли… Он там в сознании был», - рассказал Идрис Гаджиев.

Через пять часов после трагедии автобус был поднят из реки.

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