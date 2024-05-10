Видео Автобус упал в реку в Петербурге, спасатели откачивают утонувших прямо на глазах у прохожих

В пятницу 10 мая пассажирский автобус вылетел на тротуар набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, пробил ограждения, упал в воду и затонул. Как сообщает издание «Фонтанка.ру», запертыми в салоне оказались около двадцати человек.

На кадрах очевидцев в соцсетях видно, как несколько человек ходят по крыше утонувшего автобуса, которая едва выглядывает над поверхностью воды. Люди на крыше пытаются через люки вытащить застрявших пассажиров.

На видео с места происшествия видно, что автобус затонул по крышу - на ней стоят люди, которые пытаются вытащить пассажиров.



РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВ передает, что в автобусе было около 20 человек. Telegram-канал «112» без указания источника пишет о пятерых погибших.… pic.twitter.com/8GhXq3VowK — Медиазона (@mediazzzona) May 10, 2024

На других видео видна работа спасателей, которые откачивают утонувших прямо на крыше автобуса или на спасательных катерах. По предварительным данным, погибли по меньшей мере пять человек.

Пять человек погибли в Петербурге в автобусе, упавшем в реку после ДТП — 112



Рейсовый автобус столкнулся с каршерингом, пробил ограду и вылетел с моста в Мойку. Людей из затонувшего по крышу автобуса начали вытаскивать очевидцы, следом подоспели спасатели.



По данным 112,… pic.twitter.com/hzxwiq5IKO — SOTA (@Sota_Vision) May 10, 2024

Следом в интернете появилась видеозапись момента падения автобуса. Видно, что машина вышла из управления задолго до падения в воду, а после падения автобус полностью ушел под воду буквально за несколько секунд.

Момент падения автобуса в Мойку в Петербурге



На кадрах видно, что водитель потерял управление еще до столкновения с каршерингом.



По данным ГУВД Санкт-Петербурга, в автобусе находилось 20 человек. Губернатор Беглов сообщил, что лично координирует работу экстренных служб.



Видео:… pic.twitter.com/gIPFBq0b8H — SOTA (@Sota_Vision) May 10, 2024

Первыми на помощь пришли случайные прохожие. На видео очевидцев в соцсетях видно, как спасатели пытаются реанимировать утонувших прямо на тротуарах набережной. Мы не публикуем эти кадры по этическим соображениям.