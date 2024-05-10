Пт, 10.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Видео Автобус упал в реку в Петербурге, спасатели откачивают утонувших прямо на глазах у прохожих

rus.postimees.ee
Обновлено 10 мая 2024, 14:22
Copy
Спасатели пытаются достать пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса, 10 мая 2024 года.
Спасатели пытаются достать пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса, 10 мая 2024 года. Фото: Telegram-канал "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

Пассажирский автобус затонул в реке Мойка в Санкт-Петербурге. СМИ сообщают о десятках пассажиров, которые оказались под водой.

В пятницу 10 мая пассажирский автобус вылетел на тротуар набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, пробил ограждения, упал в воду и затонул. Как сообщает издание «Фонтанка.ру», запертыми в салоне оказались около двадцати человек.

На кадрах очевидцев в соцсетях видно, как несколько человек ходят по крыше утонувшего автобуса, которая едва выглядывает над поверхностью воды. Люди на крыше пытаются через люки вытащить застрявших пассажиров.

На других видео видна работа спасателей, которые откачивают утонувших прямо на крыше автобуса или на спасательных катерах. По предварительным данным, погибли по меньшей мере пять человек.

Следом в интернете появилась видеозапись момента падения автобуса. Видно, что машина вышла из управления задолго до падения в воду, а после падения автобус полностью ушел под воду буквально за несколько секунд.

Первыми на помощь пришли случайные прохожие. На видео очевидцев в соцсетях видно, как спасатели пытаются реанимировать утонувших прямо на тротуарах набережной. Мы не публикуем эти кадры по этическим соображениям.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх