Пассажирский автобус затонул в реке Мойка в Санкт-Петербурге. СМИ сообщают о десятках пассажиров, которые оказались под водой.
Видео ⟩ Автобус упал в реку в Петербурге, спасатели откачивают утонувших прямо на глазах у прохожих
В пятницу 10 мая пассажирский автобус вылетел на тротуар набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, пробил ограждения, упал в воду и затонул. Как сообщает издание «Фонтанка.ру», запертыми в салоне оказались около двадцати человек.
На кадрах очевидцев в соцсетях видно, как несколько человек ходят по крыше утонувшего автобуса, которая едва выглядывает над поверхностью воды. Люди на крыше пытаются через люки вытащить застрявших пассажиров.
На видео с места происшествия видно, что автобус затонул по крышу - на ней стоят люди, которые пытаются вытащить пассажиров.— Медиазона (@mediazzzona) May 10, 2024
РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВ передает, что в автобусе было около 20 человек. Telegram-канал «112» без указания источника пишет о пятерых погибших.… pic.twitter.com/8GhXq3VowK
На других видео видна работа спасателей, которые откачивают утонувших прямо на крыше автобуса или на спасательных катерах. По предварительным данным, погибли по меньшей мере пять человек.
Пять человек погибли в Петербурге в автобусе, упавшем в реку после ДТП — 112— SOTA (@Sota_Vision) May 10, 2024
Рейсовый автобус столкнулся с каршерингом, пробил ограду и вылетел с моста в Мойку. Людей из затонувшего по крышу автобуса начали вытаскивать очевидцы, следом подоспели спасатели.
По данным 112,… pic.twitter.com/hzxwiq5IKO
Следом в интернете появилась видеозапись момента падения автобуса. Видно, что машина вышла из управления задолго до падения в воду, а после падения автобус полностью ушел под воду буквально за несколько секунд.
Момент падения автобуса в Мойку в Петербурге— SOTA (@Sota_Vision) May 10, 2024
На кадрах видно, что водитель потерял управление еще до столкновения с каршерингом.
По данным ГУВД Санкт-Петербурга, в автобусе находилось 20 человек. Губернатор Беглов сообщил, что лично координирует работу экстренных служб.
Видео:… pic.twitter.com/gIPFBq0b8H
Первыми на помощь пришли случайные прохожие. На видео очевидцев в соцсетях видно, как спасатели пытаются реанимировать утонувших прямо на тротуарах набережной. Мы не публикуем эти кадры по этическим соображениям.