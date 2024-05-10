Эксперт объяснил, как изменятся платежи по жилищному кредиту, если Euribor упадет на один процент

По мнению экспертов Luminor, это будет означать, что во второй половине года заемщики увидят снижение процентных выплат, а к концу года процентные ставки могут быть даже на процентный пункт ниже, чем сегодня.

«К середине октября прошлого года шестимесячный Euribor достиг пика в 4,14%. К настоящему времени он снизился до 3,8%, и вполне вероятно, что с лета мы увидим несколько более быстрое снижение Euribor, что может привести к тому, что к концу года шестимесячный Euribor, являющийся базой для жилищных кредитов, составит 2,8%», – сказал главный экономист Luminor Ленно Уускюла.

Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане привел пример: если у человека есть жилищный кредит в размере 100 000 евро, то снижение Euribor на один процент будет означать сокращение ежемесячных платежей на 50 евро при текущем ежемесячном платеже в 700 евро.

«Однако следует учитывать, что изменение Euribor не сразу отразится на платежах по кредиту, а лишь с задержкой в среднем на шесть месяцев», – добавил он.

«Причины для снижения процентных ставок все еще есть, так как ожидания роста невелики, а неопределенность сильна, что, в свою очередь, заставляет людей больше сберегать. Если много людей одновременно откладывают деньги, а заимствования и инвестиции низки, то любое падение потребления приведет к снижению процентных ставок», – пояснил руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.

Несмотря на то, что находящаяся на высоком уровне ставка Euribor взяла курс на понижение, Ребане считает, что быстрого падения ожидать не стоит. В то же время не исключено, что мы можем увидеть возвращение к периоду нулевых процентных ставок, который закончился два года назад и продолжался почти десять лет, поскольку, по крайней мере, теоретически для этого есть все возможности.

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла отметил, что в апреле Европейский центральный банк оставил ключевые процентные ставки без изменений, но в то же время намекнул на снижение процентных ставок на следующем заседании Совета ЕЦБ 6 июня в связи с ожидаемым снижением инфляции и более низким, чем прогнозировалось, экономическим ростом.

«Наиболее вероятный сценарий по-прежнему предусматривает, что шестимесячная ставка Euribor, вероятно, достигнет почти 2,8% к концу этого года и упадет до 2% к концу 2025 года, хотя ожидания снижения ставки неоднократно откладывались в течение полугода», – сказал Уускюла.