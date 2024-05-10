Возле столичных станций по приему отходов открылись пункты ремонта велосипедов

По словам руководителя Таллиннского центра отходов Рейна Калле, потребность в разработке системы обращения с отходами возникла в связи с необходимостью заботиться о здоровье людей. «В прошлом году Таллинн был Зеленой столицей Европы, а в следующем году он с гордостью будет нести титул Спортивной столицы Европы. Установка пунктов ремонта велосипедов - это небольшой шаг для продвижения циркулярной экономики и популяризации физической активности», - сказал Калле.