Круглосуточные пункты ремонта велосипедов установлены вблизи Таллиннских станций по приему отходов.
Возле столичных станций по приему отходов открылись пункты ремонта велосипедов
По словам руководителя Таллиннского центра отходов Рейна Калле, потребность в разработке системы обращения с отходами возникла в связи с необходимостью заботиться о здоровье людей. «В прошлом году Таллинн был Зеленой столицей Европы, а в следующем году он с гордостью будет нести титул Спортивной столицы Европы. Установка пунктов ремонта велосипедов - это небольшой шаг для продвижения циркулярной экономики и популяризации физической активности», - сказал Калле.
Согласно Плану Таллинна по обращению с отходами, станции по приему отходов будут становиться центрами циркулярной экономики, включающими в себя как помещения для повторного использования, так и ремонтные мастерские. Ввиду этого Таллиннский центр отходов установил возле ворот Пальяссаареской, Рахумяэской, Пярнамяэской и Пяэскюлаской станций по приёму отходов пункты ремонта велосипедов.
Месторасположение всех таллиннских пунктов ремонта велосипедов можно найти на карте велосипедных дорожек.