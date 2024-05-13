Чуть не потерял 60 000 евро: сотрудникам банка приходится уговаривать жителей Эстонии не делать глупостей

Мошенники продолжают терроризировать жителей Эстонии: активно распространяется схема, когда жертв просят снять все деньги с банковского счета и отправить их в «безопасное место». Это оказало влияние и на работу банков: сотрудникам все чаще приходится отговаривать людей от необдуманного поступка.