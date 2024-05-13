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Чуть не потерял 60 000 евро: сотрудникам банка приходится уговаривать жителей Эстонии не делать глупостей

София Солдатенко
, репортер
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Банкомат. Фото иллюстративное.
Банкомат. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

Мошенники продолжают терроризировать жителей Эстонии: активно распространяется схема, когда жертв просят снять все деньги с банковского счета и отправить их в «безопасное место». Это оказало влияние и на работу банков: сотрудникам все чаще приходится отговаривать людей от необдуманного поступка.

По словам руководителя отдела коммуникаций Swedbank Мартина Кырва, различные схемы мошенничества - это реальность, с которой сотрудники банка сталкиваются ежедневно.

«В банке работает много людей, чья работа заключается в предотвращении и попытке предотвратить мошенничество. К сожалению, мошенники очень хорошо умеют заговаривать людям зубы», - говорит он.

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