СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Угон BMW, георгиевская ленточка у гражданина Финляндии, зашедшая во двор рысь

В ночь на 5 мая из велосипедной камеры хранения на улице Раатузе в Тарту был украден велосипед Cube Hyde Pro. Ущерб составил 1500 евро.

2 мая было обнаружено, что с территории предприятия на улице Пуйестеэ в Тарту украдены топливо и грузовые ремни. Ущерб составил 800 евро.

9 мая в полицию поступило сообщение, что 4 мая из магазина в поселке Аудру в Пярну был украден IPhone. Ущерб составил 979 евро.

7 мая в полицию поступило сообщение, что из велосипедной камеры хранения возле жилого дома на улице Нурме в Рапла был украден сине-белый велосипед Scott. Ущерб оценивается в 1000 евро.

Безопасность на границе

9 мая на границе был выдан запрет на въезд гражданину Грузии 1982 года рождения. Он был помещен в центр содержания до обратного вылета из-за неясных показаний и отсутствия соответствующих документов, подтверждающих цель и условия поездки.

9 мая гражданину Великобритании, 1969 года рождения, было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в Шенгенскую зону сроком на три месяца, поскольку мужчина нелегально находился в Эстонии в течение одного дня.

За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили четырех граждан России, одного гражданина Украины, одного гражданина Марокко и одного гражданина Перу.

Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию четырех граждан России.