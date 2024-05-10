Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил об угоне BMW, а также об обнаруженной в ходе пограничного досмотра георгиевской ленточки у гражданина Финляндии. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о зашедшей во двор хутора рыси и о о пожаре на балконе многоквартирного дома.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Угон BMW, георгиевская ленточка у гражданина Финляндии, зашедшая во двор рысь
Насилие
9 мая поступило сообщение, что в квартире в Кристийне произошел конфликт, в ходе которого 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 46-летнюю жену. Нападавший был задержан полицией.
9 мая в полицию поступило сообщение, что в районе Ахтме Кохтла-Ярве 47-летний мужчина в ходе конфликта нанес другому ножевое ранение. Пострадавшему не потребовалась госпитализация. Полиция арестовала нападавшего как подозреваемого в совершении преступления.
9 мая в полицию поступило сообщение, что 37-летний мужчина избил свою 34-летнюю сожительницу в волости Тапа. Полицейские арестовали нападавшего.
9 мая полиция была вызвана на улицу Ялака в Тарту, где подрались отец и сын. После потасовки медики доставили 74-летнего мужчину в больницу для медицинского осмотра. Полиция задержала 26-летнего нападавшего в качестве подозреваемого в совершении преступления.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
9 мая поступило сообщение о краже денег из квартиры на улице Сийли в Мустамяэ. Ущерб составил 2 100 евро. Обстоятельства дела выясняются.
9 мая поступило сообщение, что у 53-летнего мужчины украли кошелек в казино в Кесклинне. Точные обстоятельства инцидента и нанесенный ущерб выясняются.
9 мая в полицию поступило сообщение, что из хозяйственной постройки на Козе-теэ в районе Ахтме Кохтла-Ярве украли газонный трактор и снегоуборочную машину. Ущерб составил около 2523 евро.
30 апреля с улицы Ряни в Тарту был угнан автомобиль BMW с регистрационным номером 544TEC.
В ночь на 5 мая из велосипедной камеры хранения на улице Раатузе в Тарту был украден велосипед Cube Hyde Pro. Ущерб составил 1500 евро.
2 мая было обнаружено, что с территории предприятия на улице Пуйестеэ в Тарту украдены топливо и грузовые ремни. Ущерб составил 800 евро.
9 мая в полицию поступило сообщение, что 4 мая из магазина в поселке Аудру в Пярну был украден IPhone. Ущерб составил 979 евро.
7 мая в полицию поступило сообщение, что из велосипедной камеры хранения возле жилого дома на улице Нурме в Рапла был украден сине-белый велосипед Scott. Ущерб оценивается в 1000 евро.
Безопасность на границе
9 мая на границе был выдан запрет на въезд гражданину Грузии 1982 года рождения. Он был помещен в центр содержания до обратного вылета из-за неясных показаний и отсутствия соответствующих документов, подтверждающих цель и условия поездки.
9 мая гражданину Великобритании, 1969 года рождения, было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в Шенгенскую зону сроком на три месяца, поскольку мужчина нелегально находился в Эстонии в течение одного дня.
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили четырех граждан России, одного гражданина Украины, одного гражданина Марокко и одного гражданина Перу.
Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию четырех граждан России.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
9 мая на пограничном пункте «Нарва-1» при въезде в Эстонию у гражданина Финляндии во время досмотра вещей была обнаружена георгиевская ленточка. Ему объяснили, что в Эстонской Республике такая символика запрещена, и после сдачи символики ему разрешили продолжить путь в Эстонию.
9 мая радиолокационный наблюдатель кордона Саатсе зафиксировал незаконное пересечение временного пограничного перехода на Псковском озере моторной лодкой с двумя людьми на борту. Нарушители были задержаны и доставлены на кордон для разбирательства. Водитель лодки был оштрафован на 40 евро.
ДТП
9 мая в 15:56 спасатели поспешили на место дорожно-транспортного происшествия в деревне Ильвесе волости Саарде. На перекрестке столкнулись три автомобиля. Люди в аварии не пострадали, но спасателям пришлось регулировать движение на месте до прибытия эвакуатора, устранить опасность возгорания автомобилей и очистить дорогу от последствий аварии. Для спасателей событие завершилось в 17:10.
Пожары
9 мая в 20:45 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Астангу в Хааберсти из заброшенного одноэтажного здания идет черный дым. По словам заявителя, дети развели огонь в здании и убежали. Спасатели Нымме прибыли на место в 20:51 и увидели, что в одной из частей здания горит деревянная обшивка высотой около четырех метров. Пожар был потушен водяной струей к 21:19. Никто не пострадал.
9 мая в 17:24 поступило сообщение о пожаре на балконе многоквартирного дома на аллее Пыхья в районе Ярве Кохтла-Ярве. Спасатели прибыли на место через пять минут и потушили небольшой пожар на балконе. Квартира была проветрена. Причина пожара неизвестна. В квартире был рабочий датчик дыма.
9 мая в 12:14 в Центр тревоги поступило сообщение о ландшафтном пожаре на улице Козе в районе Ахтме Кохтла-Ярве. Спасателям пришлось тушить горевшую траву и кустарники на площади в три гектара. Тушение осложнял сильный и переменчивый ветер. Для тушения использовались внедорожники и помогал дрон. Работы по тушению закончились в 15:19.
9 мая 20:29 на парковке в деревне Ярвакюла волости Эльва загорелся салон автомобиля WV Passat. Спасатели потушили пожар, люди не пострадали. Пожар, вероятно, начался из-за неисправности блока предохранителей. Из-за короткого замыкания запустился стартер автомобиля, и машина проехала несколько метров в кусты. Капот автомобиля был открыт ломом, и для обеспечения дальнейшей безопасности аккумулятор был отключен.
10 мая в 8:10 поступило сообщение о возгорании одеяла в жилом доме на улице Марья в Тарту из-за неосторожного курения. К моменту прибытия спасателей житель вынес одеяло из дома. Спасатели проверили помещения на предмет пожарной безопасности.
Прочее
9 мая в 18:26 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Тали волости Саарде во дворе хутора молодая рысь пытается проникнуть в курятник. Поскольку зверь был очень храбрым, живущая на хуторе семья переживала из-за возможной опасности для маленьких детей. Спасатели попытались поймать рысь и поместить ее в клетку, чтобы перевезти подальше от хутора на природу, но поймать рысь не удалось. О ситуации доложили специалистам заповедников, которые пытаются найти решение.
9 мая в 22:20 в Центр тревоги поступило сообщение об утечке газа в многоквартирном доме на улице Ярвекюла в районе Ярве Кохтла-Ярве. В квартире был обнаружен угарный газ, газовый кран был перекрыт, и квартира проветрена. Владелец квартиры получил указание вызвать газовых техников.
9 мая 10:17 спасатели прибыли на улицу Харидузе в Силламяэ, где открыли дверь, чтобы помочь упавшей пожилой женщине. С женщиной продолжили работать сотрудники скорой помощи.