Sorainen: Проект налога на подслащенные напитки противоречит праву ЕС

Юридическая фирма Sorainen, представляющая эстонских производителей безалкогольных напитков, подала жалобу в Генеральный директорат по конкуренции Европейской комиссии, поскольку в новом законопроекте говорится о незаконной государственной помощи, а правительство не подало заявку на получение разрешения на государственную помощь. Если подозрения подтвердятся, незаконную госпомощь придется вернуть, а потерпевшие производители также имеют право предъявить иск, считают юристы.