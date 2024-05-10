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Sorainen: Проект налога на подслащенные напитки противоречит праву ЕС

Лийна Лакс
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Содержание сахара в безалкогольных напитках ниже, чем в соках. Фото носит иллюстративный характер.
Содержание сахара в безалкогольных напитках ниже, чем в соках. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Tairo Lutter, Postimees

Юридическая фирма Sorainen подала официальную жалобу на эстонское государство из-за налога на сахар.

Перевод: Каролийна Вертяева

Юридическая фирма Sorainen, представляющая эстонских производителей безалкогольных напитков, подала жалобу в Генеральный директорат по конкуренции Европейской комиссии, поскольку в новом законопроекте говорится о незаконной государственной помощи, а правительство не подало заявку на получение разрешения на государственную помощь. Если подозрения подтвердятся, незаконную госпомощь придется вернуть, а потерпевшие производители также имеют право предъявить иск, считают юристы.

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