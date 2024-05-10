На цент дешевле: цена на бензин упала даже в Эстонии

За месяц баррель нефти марки Brent подешевел почти на семь процентов и торгуется на уровне 84 долларов.

В Таллинне цена на 95-й бензин упала на один цент, на дизельное топливо - на четыре цента, а цена на 98-й бензин за неделю не изменилась. В Риге цена бензина 95 miles снизилась на два цента, дизельного топлива - на четыре цента, а цена на 98-й бензин также осталась на уровне прошлой пятницы. В Вильнюсе цены на бензин за неделю упали на три цента, а на дизельное топливо - на пять центов.

В пятницу в столице Эстонии бензин 95 miles стоил 1,779 евро, что на 3,5 центов больше, чем в Риге, и на 21 цент больше, чем в Вильнюсе. Цена на бензин 98 miles plus в Таллинне составила 1,839 евро, что на 5,5 цента больше, чем в Риге, и на 17,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,549 евро, что на 9,5 цента меньше, чем в Риге, но на семь центов больше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.