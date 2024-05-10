Украина может мобилизовать около 10-20 тысяч заключенных, заявил министр юстиции

В интервью с Малюськой, которое было записано еще до окончательного утверждения в Раде, министр юстиции поддержал возможность отправки на фронт осужденных за убийства. Свою мысль он сформулировал так: «Но [осужденные] за убийство двух и больше, например - если мы эту категорию берем: а для чего человек идет на войну, если не убивать? Тем более, если мы говорим об убийцах, особенно об осужденных пожизненно - это, как правило, люди, которые совершили преступление в очень юном возрасте, 18-19 лет. […] И после десятков лет в тюрьме - сейчас психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, который убил в 18-19 лет».