«Попытка прорыва». На границе Харьковской и Белгородской областей резко обострилась обстановка – что известно

Украинская армия укрепляла границу с Россией по тому же образцу, что и российская в разгар украинского контрнаступления в 2022 году. Фото: Postimees

Следом вышел и комментарий Минобороны Украины. По данным ведомства, в течение минувших суток на Волчанском направлении противник наносил авиаудары с применением управляемых авиационных бомб, а с началом ночи усилил артобстрелы переднего края обороны.

«Приблизительно в пять утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности», - говорится в сообщении.

По заявлению украинского военного ведомства, для усиления обороны на этом участке фронта подтянуты резервные подразделения.

Эвакуация

Глава Волчанской региональной администрации Тамаз Гамбаришвили сообщил в интервью «Громадському радіо», что из-за резко усилившихся российских обстрелов власти начали добровольную эвакуацию жителей Волчанска и соседних районов.

«Мы сейчас по желанию эвакуируем население. Основная масса... сейчас люди выезжают на своих автотранспортных (средствах), но сейчас мы организуем вместе с гуманитарным центром вывоз людей... тех, у кого нет возможности самостоятельно выехать», - рассказал он.

Гамбаришвили сообщил, что в городе Волчанск сейчас живут около трех тыс. человек. (До войны его население составляло около 17 тыс. человек.)

По словам Гамбаришвили, людей вывозят из Волчанска и ближайших населенных пунктов, которые сейчас находятся под массированными обстрелами, и доставляют в Харьков.