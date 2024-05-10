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Гражданин Украины с эстонским ВНЖ пытался переправить нелегальных иммигрантов из Польши в Германию

Андрес Эйнманн
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Украинец с эстонским ВНЖ пытался переправить нелегалов из Польши в Германию.
Украинец с эстонским ВНЖ пытался переправить нелегалов из Польши в Германию. Фото: Frank Hammerschmidt / dpa / Scanpix

В среду немецкая полиция задержала на немецко-польской границе гражданина Украины с эстонским видом на жительство, который пытался переправить на автомобиле граждан Непала и Индии в Германию.

В среду утром полицейские проверяли автомобили, прибывающие из Польши, на пограничном переходе Кюстрин-Киц. В 11.40 они остановили автомобиль с эстонскими номерами: находившийся за рулем мужчина предъявил украинский паспорт и эстонский ВНЖ.

Помимо водителя в автомобиле находились трое граждан Непала и один гражданин Индии, у которых не было документов, подтверждающих пребывание в Шенгенской визовой зоне. По данным полиции Берлина, возраст нелегальнымх иммигрантов - от 22 до 36 лет.

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