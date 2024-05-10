Гражданин Украины с эстонским ВНЖ пытался переправить нелегальных иммигрантов из Польши в Германию

В среду утром полицейские проверяли автомобили, прибывающие из Польши, на пограничном переходе Кюстрин-Киц. В 11.40 они остановили автомобиль с эстонскими номерами: находившийся за рулем мужчина предъявил украинский паспорт и эстонский ВНЖ.

Помимо водителя в автомобиле находились трое граждан Непала и один гражданин Индии, у которых не было документов, подтверждающих пребывание в Шенгенской визовой зоне. По данным полиции Берлина, возраст нелегальнымх иммигрантов - от 22 до 36 лет.