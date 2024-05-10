Дождались? Начало следующей недели порадует летним теплом

В ночь на воскресенье синоптики обещают ясную и малооблачную погоду без осадков.

Ветер северных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, на побережье - до 5 градусов тепла.

Днем в воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков.

Ветер преимущественно западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха в районе 10-15 градусов тепла, на побережье местами до 6 градусов тепла.

В ночь на понедельник в Эстонии вновь переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Ветер преимущественно западных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

В понедельник днем ожидается переменная облачность. По регионам кратковременные дожди.

Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 13-18, на побережье местами до 8 градусов тепла.

В ночь на вторник синоптики обещают малооблачную погоду и переменную облачность без осадков.

Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.

Днем во вторник переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с.

Температура воздуха может достигать 15-20 градусов тепла, на побережье местами до 10 градусов тепла.