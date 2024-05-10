Мэр Тарту Урмас Клаас сообщил в пятницу в социальных сетях, что авиасообщение между Тарту и Хельсинки возобновится не позднее 1 июня.
Авиасообщение между Тарту и Хельсинки возобновится не позднее 1 июня
«Канцлер Министерства климата Кейт Каземетс принес добрые вести: авиасообщение Тарту-Хельсинки сможет возобновиться самое позднее 1 июня», - написал Клаас.
После двух инцидентов в конце апреля, когда самолеты Finnair были вынуждены вернуться из-за помех в сети GPS, авиакомпания сообщила, что прекращает обслуживание рейсов до тех пор, пока в Тартуском аэропорту не внедрят альтернативное решение для приземлений - дополнительные наземные станции, не требующие сигнала GPS.
После этого Lennuliiklusteenindus и Finnair приступили к поискам решения, чтобы с июня смогли продолжиться все запланированные рейсы на линии Хельсинки-Тарту.