Авиасообщение между Тарту и Хельсинки возобновится не позднее 1 июня

После двух инцидентов в конце апреля, когда самолеты Finnair были вынуждены вернуться из-за помех в сети GPS, авиакомпания сообщила, что прекращает обслуживание рейсов до тех пор, пока в Тартуском аэропорту не внедрят альтернативное решение для приземлений - дополнительные наземные станции, не требующие сигнала GPS.