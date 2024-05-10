Полиция следит за нарушителями ПДД в соцсетях

В марте в социальных сетях сообщили о нарушении ПДД, которое в итоге закончилось для водителя штрафом в 600 евро. «Цель наказания - не только повлиять на дальнейшее поведение самого нарушителя, но и подать общественности четкий сигнал, что на нарушения, подвергающие окружающих опасности, обращают внимание и влекут соответствующие наказания», - подчеркнула полиция.