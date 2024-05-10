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Полиция следит за нарушителями ПДД в соцсетях

BNS
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

Полиция следит за появляющимися в социальных сетях сообщениями о нарушениях правил дорожного движения и возбуждает уголовные дела, если беспорядки угрожают жизни и здоровью других участников движения.

В марте в социальных сетях сообщили о нарушении ПДД, которое в итоге закончилось для водителя штрафом в 600 евро. «Цель наказания - не только повлиять на дальнейшее поведение самого нарушителя, но и подать общественности четкий сигнал, что на нарушения, подвергающие окружающих опасности, обращают внимание и влекут соответствующие наказания», - подчеркнула полиция.

Не раз переданная внимательными участниками движения информация оборачивалась для нарушивших правила водителей лишением водительских прав.

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