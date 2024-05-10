В то время как финские суды устанавливают запрет на приближение в случаях домашнего насилия или развода, сейчас группа торговых компаний и сотрудничества магазинов обратилась к правительству с просьбой принять закон, который позволил бы запретить непокорных клиентов подходить к магазинам.
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Финские магазины требуют введения запрета на нахальных воров
Если такой закон действительно вступит в силу, это позволит магазинам или торговым центрам запрещать людям входить в их помещения, если они ведут себя угрожающим образом или представляют угрозу безопасности сотрудников и других клиентов.