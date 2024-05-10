Финские магазины требуют введения запрета на нахальных воров

В то время как финские суды устанавливают запрет на приближение в случаях домашнего насилия или развода, сейчас группа торговых компаний и сотрудничества магазинов обратилась к правительству с просьбой принять закон, который позволил бы запретить непокорных клиентов подходить к магазинам.