Адвокат Пауль Керес не должен будет платить 15 000 евро за высказывание о Кае Каллас

Как ранее писал Rus.ERR, причиной подачи иска послужило то, что Пауль Керес заявил в радиопередаче Kuku «Sihik» 30 ноября 2021 года, будто бы премьер-министр Кая Каллас, как и Майлис Репс (экс-министр образования и науки от Центристской партии, которую судят по обвинению в мошенничестве и растрате государственных средств - ред.), устроила свой день рождения за счет государства.