В пятницу Таллиннский окружной суд аннулировал решение суда первой инстанции, согласно которому адвокат Пауль Керес должен был выплатить иск в размере 15 000 евро за то, что сравнил премьер-министра Каю Каллас (Партия реформ) с бывшим министром образования Майлис Репс (Центристская партия), которую судят за коррупцию.
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Адвокат Пауль Керес не должен будет платить 15 000 евро за высказывание о Кае Каллас
Как ранее писал Rus.ERR, причиной подачи иска послужило то, что Пауль Керес заявил в радиопередаче Kuku «Sihik» 30 ноября 2021 года, будто бы премьер-министр Кая Каллас, как и Майлис Репс (экс-министр образования и науки от Центристской партии, которую судят по обвинению в мошенничестве и растрате государственных средств - ред.), устроила свой день рождения за счет государства.