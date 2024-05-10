важно Смотрите, как изменится дорожное движение на выходных

В Тартумаа на 12-м километре дороги Кяркна-Кяревере с шести часов утра из-за ремонта труб в Кяркна дорожное движение будет закрыто. Обходной путь организован через Войбла, Куйвасилла и Сойамаа, дорога будет открыта для движения 12 мая в 20:00.

В Харьюмаа на 9-м километре дороги Таллинн-Нарва на границе Таллинна с девяти утра до часу дня будут проводиться аварийные работы. Возможны кратковременные закрытия направлений движения.

В Ярвамаа на 90-м километре дороги Пярну-Раквере-Сымеру с 10:30 до 13:30 разрешена скорость 50 км/ч в связи с практическими занятиями регулировщиков и кратковременными остановками движения.

В выходные некоторые мероприятия изменяют привычное движение на дорогах. В субботу будет проводиться «Мотопарад» и «Велопоход по Пайкусе» в Пярнумаа, а также мотокросс «Линнамяэ 2024» в Йыгевамаа.

Из-за мероприятий на дорогах введены ограничения на движение, также возможны закрытия дорог. Могут возникать кратковременные пробки.