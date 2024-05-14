Приехавшая в Нарву из Нью-Йорка по программе Fulbright ETA в качестве учителя-ассистента английского языка американка Эшли Фьюкс очень быстро завоевала любовь и уважение своих новых коллег и учеников. Однако наряду с педагогическими талантами Эшли поражает и своей привязанностью к многодневным пешим походам. Страсть к ним появилась у нее еще в США, и в Эстонии ей тоже удалось сначала составить, а потом и пройти весьма небанальный маршрут.
Учительница из США в одиночку прошла пешком с севера на юг всю Эстонию: зачем?
Почти год назад в Нарве появилась красивая молодая американка с открытым взглядом, обворожительной улыбкой, с низким грудным голосом, общительная и готовая к различным открытиям и экспериментам - Эшли Фьюкс. Эта харизматичная энергичная обворожительная девушка - молодой специалист по международным отношениям и политик, окончившая Университет Пенсильвании в Филадельфии.
Эшли - волонтер Американского центра в Нарве, она работает уже девять месяцев в Американском центре Нарвской центральной библиотеки, где преподает английский язык для всех желающих. Каждый вторник и четверг в библиотеке ее уроки посещают около двадцати человек. Кроме этого, Эшли весь учебный год преподавала в Нарвском языковом лицее, в гимназии и школах Силламяэ, давала уроки в Йыхвиской гимназии, Нарвской гимназии и Кренгольмской школе.
По инициативе Эшли в Нарвской центральной библиотеке сейчас экспонируется персональная дебютная выставка живописи Дарины Куконенко, одной из ее учениц из Силламяэ. Множество подростков из разных школ и студентов из колледжа стали ходить в Американский центр Нарвской библиотеки на лекции Эшли об истории и традициях Америки, на уроки английского языка, на консультации по поступлению в вузы и на работу в разных странах. Помимо этого, каждую неделю Эшли еще успевала проводить для желающих индивидуальные занятия по английскому языку в Нарвской центральной библиотеке.
Эшли приехала в Нарву из Нью-Йорка по программе Fulbright ETA в качестве учителя-ассистента английского языка. Она неплохо говорит по-русски, потому что мать Эшли - русская, родом из Владимира. Отец - университетский профессор истории и международных отношений.
Незапланированный бонус к маршруту
А совсем недавно Эшли Фьюкс в одиночку совершила невероятный тур с рюкзаком и палаткой через всю Эстонию: с севера на юг. По маршруту Оанду - Икла она прошла 400 км за десять суток с 25-килограммовым рюкзаком за плечами.
Чтобы добраться до места старта молодая американка с Нарвского вокзала на поезде добралась до Раквере. Там она планировала пересесть на автобус до Оанду, но оказалось, что по субботам эти автобусы не ходят. Ехать на такси - очень дорого, и отважная путешественница прошла пешком 30 незапланированных километров. Так получилось, что старт пешего путешествия оказался не в Оанду, а в Раквере, а трасса похода увеличилась на 30 км и на шесть часов.
Эшли готовилась к оптимистичному солнечному весеннему походу, но внезапно выпал снег. Ей пришлось идти по сугробам и ледяным топям в лесу в легких кроссовках. Ноги, конечно, сразу промокли и замерзли. Она пыталась спасти ноги от мокрой обуви с помощью пластиковых пакетов, которые надела под кроссовки на голые ноги. Но это создало еще больший дискомфорт: появились мозоли и отеки на щиколотках.
Это не остановило Эшли. Она смогла пережить десять студеных ночей в палатке, разбитой прямо на снегу. Огонь разжечь не удалось, поэтому она согревалась исключительно физическими упражнениями. Из продуктов девушка взяла с собой шоколад, энергетические батончики, сухофрукты, орехи, сыр, копченую колбасу и воду. На маршруте было три гостевых центра, в которых молодая американка планировала передохнуть, но один из них был закрыт. В двух других Эшли отдохнула пару часов, согрелась, выпила кофе и приняла душ.
Ей приходилось идти по скользкой и влажной грунтовой дороге в лесу, были и небольшие участки шоссе с редко встречающимися автомобилями. Голосовать на дороге Эшли отказалась принципиально, поскольку не была уверена в безопасности такого передвижения.
Медведи не встретились
За все время похода в лесу Эшли не встретила ни одного человека и, к счастью, ни одного животного. А ведь именно в это время Эстония была встревожена появлением на свежевыпавшем снегу свежих медвежьих следов!
Зато в конце своего путешествия Эшли встретилась с парой отдыхающих в кемпинге недалеко от третьего гостевого центра Кабли и заночевала там в своей палатке. Отдыхающие очень радушно отнеслись к американской путешественнице и угостили ее горячей едой, приготовленной на мангале. Была прекрасная солнечная погода, радовал и живописный лесной пейзаж. Эшли была безмерно рада такой сердечной встрече и возможности поговорить. Это было воскресенье, поэтому гостевой центр был закрыт. На следующее утро он открылся, и наша неутомимая странница смогла согреться после холодной ночи и принять душ. Оставалось еще 18 км до границы с Латвией.
В Икла американку очень удивило отсутствие солдат и кордона на пограничной линии. Она готовилась предъявлять документы. Такой порядок на границе Эшли наблюдала в Нарве. Здесь же было только два флага: эстонский и латвийский, и опять - ни души! 400 км позади, маршрут был пройден и Эшли ликовала!
Зигзагообразное возвращение
Траектория пути возвращения в Нарву была зигзагообразной: с запада на восток. Сначала Эшли отправилась в Пярну, где переночевала в хостеле. На следующий день наша неутомимая путешественница приехала на автобусе в Вильянди и приняла участие в традиционном первомайском забеге на 12 км вокруг озера. В этом зрелищном мероприятии участвовали около 3000 человек.
Среди участников кросса были и коллеги Эшли - американцы, которые работают в Эстонии по программе Fulbright ETA. Конечно, после столь долгого и тяжелого похода, с опухшими ногами, Эшли не могла показать блестящий результат в забеге, но упорная девушка была довольна, что и это испытание она смогла достойно вынести. Из Вильянди Эшли уже отправилась на поезде в Таллинн в гости к коллеге и на следующий день вернулась в Нарву. Все это «кругосветное» путешествие вокруг Эстонии заняло у американки 13 дней.
Это был не первый опыт экстремального похода для молодой американки. Прежде Эшли уже путешествовала с палаткой в США. 30 дней она ходила по Аляске с группой туристов и одна прошла 3500 км за 4 месяца по Аппалачской тропе на востоке Америки. Она одна одолела за шесть недель 1100 км пешеходного маршрута Тихоокеанского хребта на западе США. Эшли вспоминает, что и в детстве часто ходила в походы с семьей и друзьями.
Несколько вопросов к Эшли:
- Не страшно ли отправляться в многодневный поход одной?
- Нет. У меня уже большой туристический опыт. Я знаю лучшие варианты решений возможных проблем, я трезво оцениваю обстановку и всегда готова к опасности. Поверьте, одной легче! Я сама принимаю решения, не бывает споров, не надо считаться с интересами попутчиков. Это было очень спокойное путешествие. До отправления в поход я продумываю все ситуации и готова ко всем сложностям. На самом деле, опасности могут нас поджидать и в Нарве, и в Нью-Йорке - везде. Я не жду кошмаров, поэтому и страха нет.
- Что тебе дают такие небезопасные и физически тяжелые походы?
- Релакс, спокойствие. Я могу не думать о суетных проблемах, полностью абстрагироваться от житейских забот и волнений. Когда я занимаюсь спортом, мне надо сконцентрироваться на физических возможностях моего тела. Я должна думать о том, что сейчас необходимо для моего организма, а ум может расслабиться и не напрягаться в интеллектуальных экзерсисах. Физические нагрузки, спорт, походы - это лучший отдых для меня. В момент начала маршрута я готова к различным сложностям. И мне даже интересно, что я смогу превозмочь, какой потенциал у моего организма, чего еще я могу достигнуть.
- Что ты можешь посоветовать тем путешественникам, которые захотят пройти твоим маршрутом?
- Все-таки лучше ходить в поход летом, когда не будет снега. Вы должны знать, что без хорошей физической подготовки очень трудно пройти весь маршрут за один раз. Советую разделить этот маршрут на части и идти в поход с друзьями. Если у вас есть автомобиль, лучше приехать к старту на нем, пройти намеченный маршрут пешком, а в конце путешествия пусть ваш друг встретит вас на машине, чтобы можно было погрузить тяжелое снаряжение и быстрее вернуться домой. То есть начать с автомобиля и закончить им. Еще посоветую выбрать тот путь, на котором есть гостевые центры. Это всегда приятный момент в путешествии. Там очень добрые радушные люди, которые дадут полезные советы и всегда готовы помочь.
- Теперь, когда прошло две недели после освоения Эстонии с севера до юга, можешь назвать самые основные впечатления от этого путешествия?
- Эстония - очень красивая страна. Здесь удивительно много лесов. Для меня это совершенно новый тип маршрута. На протяжении всего пути абсолютно нет людей. Можно подумать о себе, погрузиться в свои мысли. И вы знаете, когда нет гор, ходить весьма удобно. Очень легкая, приятная расслабляющая дорога. Удивили красота и чистота леса. Такой поход - прекрасная возможность смотреть вокруг, наблюдать жизнь в природе и постигать географию страны. Вдоль маршрута я видела вдалеке небольшие поселения, много хуторов и летних домов - тоже без людей. Это – кардинально другой тип жизни. И это, конечно, интересно.
- Как твои близкие относятся к такому экстремальному хобби?
- О! Это - не сюрприз для них. Я занимаюсь этим очень давно. Я рада, что они поддерживают меня, дают советы, если мне нужно, и они всегда гордятся моими успехами.
Метафора безграничного путешествия
Бесстрашный волевой характер и неунывающий нрав Эшли восхитили меня. На прощанье я подарила нашей американской учительнице выполненный мною фрагмент копии картины Марка Шагала из триптиха «Прогулка». Это, конечно, не та пешая прогулка, которую совершила Эшли через всю Эстонию. На картине - свободное движение без земного притяжения, метафора безграничного полета, который дарит любовь.
Теперь в биографии Эшли Фьюкс, как и в жизни Марка Шагала, соединились Нарва и Нью-Йорк. Совсем скоро Эшли вернется в Америку. Пожелаем ей, как на картине Шагала, счастливого безоблачного путешествия в ее жизни, новых горизонтов и большой любви.