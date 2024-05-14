Учительница из США в одиночку прошла пешком с севера на юг всю Эстонию: зачем?

- Нет. У меня уже большой туристический опыт. Я знаю лучшие варианты решений возможных проблем, я трезво оцениваю обстановку и всегда готова к опасности. Поверьте, одной легче! Я сама принимаю решения, не бывает споров, не надо считаться с интересами попутчиков. Это было очень спокойное путешествие. До отправления в поход я продумываю все ситуации и готова ко всем сложностям. На самом деле, опасности могут нас поджидать и в Нарве, и в Нью-Йорке - везде. Я не жду кошмаров, поэтому и страха нет.

- Что тебе дают такие небезопасные и физически тяжелые походы?

- Релакс, спокойствие. Я могу не думать о суетных проблемах, полностью абстрагироваться от житейских забот и волнений. Когда я занимаюсь спортом, мне надо сконцентрироваться на физических возможностях моего тела. Я должна думать о том, что сейчас необходимо для моего организма, а ум может расслабиться и не напрягаться в интеллектуальных экзерсисах. Физические нагрузки, спорт, походы - это лучший отдых для меня. В момент начала маршрута я готова к различным сложностям. И мне даже интересно, что я смогу превозмочь, какой потенциал у моего организма, чего еще я могу достигнуть.

- Что ты можешь посоветовать тем путешественникам, которые захотят пройти твоим маршрутом?