Еще один счастливчик: житель Эстонии выиграл 650 000 евро

Это уже четвертый крупный выигрыш Eurojackpot в Эстонии за последний месяц – 20 апреля были два победителя на уровне 5+0, каждый выиграл по 109 916,20 евро, а 3 мая жителю Эстонии досталась победа на уровне 5+0, сумма выигрыша - 126 517,60 евро.

Во вчерашнем розыгрыше на том же уровне 5+1 еще выиграли игроки из Польши и Швеции. На уровне 5+0 было восемь победителей и каждый получит по 138 970 евро. Джекпот вчера не был разыгран, поэтому прогнозируемый джекпот следующего вторника будет 52 миллиона евро.