В Таллинне автобус врезался в дерево

Вчера, 10 мая, в 9.20 произошло ДТП на улице Козе-теэ, 28 в Таллинне, где 61-летний мужчина не справился с управлением городского автобуса, в результате чего автобус съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель автобуса был доставлен в больницу.