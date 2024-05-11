В пятницу в Таллинне произошло два тяжелых ДТП с участием общественного транспорта, говорится в сводке полиции.
В Таллинне автобус врезался в дерево
Вчера, 10 мая, в 9.20 произошло ДТП на улице Козе-теэ, 28 в Таллинне, где 61-летний мужчина не справился с управлением городского автобуса, в результате чего автобус съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель автобуса был доставлен в больницу.
В 13.24 произошло ДТП на бульваре Сыпрузе, 225 в Таллинне, где 55-летний мужчина на троллейбусе Ganz Solaris затормозил, в результате чего упала 58-летняя пассажирка. Пострадавшая была доставлена в больницу.