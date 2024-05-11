Почему самолет не долетел до Таллинна? В airBaltic раскрыли причину экстренной посадки

Рейс BT880, выполнявший рейс Малага - Таллинн, был перенаправлен в Копенгаген из-за медицинского происшествия на борту.

Безопасность полета, пассажиров и экипажа является приоритетом airBaltic, поэтому, учитывая обстоятельства, а также рекомендацию врача, находившегося на борту, капитан воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем доступном аэропорту.

Пассажирка была передана медикам. Информации о состоянии ее здоровья нет.

После экстренной посадки самолет был дозаправлен и продолжил свой путь в Таллинн, достигнув пункта назначения в 00:18.