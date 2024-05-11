США в поисках мира на Ближнем Востоке: успеет ли Байден помирить Израиль и Саудовскую Аравию, несмотря на войну в Газе?

Мухаммед Бен Салман также непреклонен и настаивает на том, что без решения палестинского вопроса не может быть нормализации.

США тоже делают будущее палестинского государства главным условием большой сделки. От этого зависит послевоенное будущее Газы, участие арабских стран в восстановлении анклава и отношения с Израилем.

Саудовцы до нападения ХАМАС и начала масштабной войны в частных разговорах давали понять, что будут готовы к нормализации, если в ответ Израиль хотя бы пообещает двигаться в нужном направлении, а именно — согласится в будущем на создание палестинского государства.

Война в Газе и гибель десятков тысяч людей подняли ставки.

Разрушения в Газе. Фото: Getty Images

«Хотя неудивительно, что Саудовская Аравия связала будущие отношения с Израилем с разрешением израильско-палестинского конфликта, цена за нормализацию, особенно на палестинском фронте, безусловно, выросла», — говорит саудовский аналитик и эксперт по двусторонним отношениям Азиз Алгашиян.

Бен Салман, или МБС, как его сокращенно называют на Западе, теперь не сможет задвинуть палестинский вопрос на второй план, не потеряв лицо перед своими арабскими союзниками. И тем не менее, как писало агентство Reuters в феврале, саудовцы согласились бы пойти на нормализацию даже при отсутствии железобетонных обязательств со стороны Израиля. Им бы хватило и простого обещания со стороны Израиля обрисовать контуры будущего государства Палестина.