Согласно результатам опроса банка Citadele, в свете запланированного со следующего года автоналога более половины жителей Эстонии думают, что электромобиль может помочь сократить расходы на личный транспорт, но почти половина респондентов (44%) считает покупку электромобиля слишком дорогой. Большинству людей подходит ежемесячная лизинговая плата в размере не более 300 евро.
Опрос: могут ли жители Эстонии позволить себе электромобиль?
По данным опроса банка Citadele, 26% жителей Эстонии заявили, что благоприятствующим покупке электромобиля фактором является меньший расход топлива по сравнению с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, 19% считают важной субсидию государства для приобретения электромобиля, а 13% считают, что приобрести электромобиль имеет смысл, поскольку проценты по кредиту или лизингу будут меньше, чем для обычных машин. При этом 28% респондентов заявили, что плата за лизинг автомобиля не должна превышать 200 евро в месяц, а 25% посчитали максимально возможной суммой лизингового платежа 300 евро.
«По сравнению с проведенным год назад аналогичным опросом мы видим, что при рассмотрении вопроса о покупке электромобиля для людей стали более важны связанные с деньгами аспекты. Например, если в то время 44% ответили, что преимуществом электромобиля является низкий уровень загрязнения и столько же выделили меньший уровень шума, то в этом году такие цифры составили лишь 15% и 9% соответственно, - прокомментировал руководитель отдела лизинга Citadele Райнер Моппель. - В этом году 44% респондентов заявили, что цена электромобиля для них слишком высока, а 30% отметили, что цена слишком высока по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания».
В качестве факторов, препятствующих покупке электромобиля, люди также называли тот факт, что преодолеваемое на одной зарядке расстояние слишком мало (41%), отсутствие удобной и широко распространенной сети зарядки (27%), а также то, что зарядка происходит слишком медленно (27%). 22% респондентов считают, что при необходимости замена аккумулятора стоит слишком дорого, а 10% посчитали государственную субсидию слишком маленькой.
«Поскольку сегодня люди обычно обеспокоены различными аспектами, связанными с зарядкой электромобиля, можно отметить, что осведомленность людей об электромобилях за последние годы значительно выросла. Этому, вероятно, способствовало быстрое развитие технологий - например, сегодня на рынке можно найти электромобили, способные проехать на одной зарядке до 700 километров, а на некоторых моделях вместо замены всего аккумуляторного блока достаточно заменить только один аккумуляторный элемент», - пояснил Моппель.
Люди также чувствительны к размеру лизингового платежа: 28% считают, что ежемесячная плата по лизингу может составлять максимум 200 евро, а 25% считают, что она может достигать 300 евро. В Латвии и Литве низкий ежемесячный платеж важным считает еще больше людей. 37% жителей Латвии и 34% в Литве хотят, чтобы ежемесячный платеж был не более 200 евро, а 22% в Латвии и 20% в Литве могут позволить себе ежемесячный платеж до 300 евро.
По запросу банка Citadele опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat в странах Балтии в апреле этого года. Участие в опросе в каждой из трех балтийских стран приняли 1000 человек в возрасте 18–74 лет.