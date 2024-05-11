Новые застройки Каламая и Теллискиви: все для пешеходов!

По словам Ивара Вахтера, члена правления Kaamos Kinnisvara, город Таллинн требует от девелоперов строить коммерческие помещения на первых этажах новых жилых домов в районах с оживленным движением. Это долгосрочный стратегический план, который оживит улицы и полностью изменит городское пространство, сейчас весьма ориентированное на автомобили.

«Для девелопера это вызов, но, например, в контексте проекта Elu Maja, который мы сейчас строим на улице Копли, в двух шагах от Балтийского вокзала, мы смотрим на него очень позитивно. Район Каламая-Теллискиви-Балтийский вокзал претерпел бурную застройку, и здесь свою роль должны сыграть девелоперы, которые ответственно развивают территорию. Город также сыграл свою роль, и недавно построенная улица Вана-Каламая является очень сильным месседжем нового направления: больше места для всех», - говорит Вахтер.

«Это большое давление на застройщика, но оно в любом случае оправдано, и если говорить конкретно о Каламая и Теллискиви, то чем плотнее становится это городское пространство, тем оживленнее будут улицы перед первыми этажами зданий», - считает Вахтер.