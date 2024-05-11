В Таллинне уже несколько лет существует правило, согласно которому в новостройках на более проходимых улицах первые этажи должны оставаться для коммерческой деятельности. Для застройщика это зачастую имеет более длительный срок окупаемости, но в долгосрочной перспективе это повышает ценность городского пространства, что в итоге приносит пользу всем.
Новые застройки Каламая и Теллискиви: все для пешеходов!
По словам Ивара Вахтера, члена правления Kaamos Kinnisvara, город Таллинн требует от девелоперов строить коммерческие помещения на первых этажах новых жилых домов в районах с оживленным движением. Это долгосрочный стратегический план, который оживит улицы и полностью изменит городское пространство, сейчас весьма ориентированное на автомобили.
«Для девелопера это вызов, но, например, в контексте проекта Elu Maja, который мы сейчас строим на улице Копли, в двух шагах от Балтийского вокзала, мы смотрим на него очень позитивно. Район Каламая-Теллискиви-Балтийский вокзал претерпел бурную застройку, и здесь свою роль должны сыграть девелоперы, которые ответственно развивают территорию. Город также сыграл свою роль, и недавно построенная улица Вана-Каламая является очень сильным месседжем нового направления: больше места для всех», - говорит Вахтер.
«Это большое давление на застройщика, но оно в любом случае оправдано, и если говорить конкретно о Каламая и Теллискиви, то чем плотнее становится это городское пространство, тем оживленнее будут улицы перед первыми этажами зданий», - считает Вахтер.
Сандер Хаге, исполнительный директор рынка у Балтийского вокзала и член совета Astri Grupp, говорит, что девелоперы региона коллективно поняли, над какой достопримечательностью они работают. «Более широкая цель Astri также заключается в создании привлекательной среды, в которой торговля, развлечения, услуги, дома и предприятия дополняют друг друга, а в центре всего этого находится человек и его потребности».
В то же время Хаге видит и определенную проблему в том, строительство коммерческих помещений на первых этажах может оказаться весьма обременительным для застройщика. «Часто арендаторов туда не найти или бизнес там не идет, что в итоге не выполняет своего назначения. При выделении коммерческих помещений в многоквартирных домах было бы разумно подойти с учетом здания и района и проанализировать, какие услуги действительно нужны району в пределах 15 минут ходьбы», - говорит Хаге.
На данный момент Балтийский рынок ждет разработки своей детальной планировки, поэтому торопиться с его строительством не стоит. «Застройка территории ведется одновременно несколькими застройщиками. Поскольку мы хорошо ладим с нашими соседями, мы знаем, кто и что делает в целом. В последний год наши планы в Astri стали несколько яснее, и у нашей рабочей группы появилось представление о расширении вокзала и новых направлениях бизнеса в районе», - добавляет Хаге.
Район Теллискиви также реализует крупный проект, который, в первую очередь, улучшит городское пространство для пешеходов: 5000 м2 асфальта во дворе ресторана Literaat будет полностью замененj ландшафтным дизайном, тротуарной плиткой и приятным городским пространством. Отныне всех, кто направляется в сторону Теллискиви со стороны Балтийского вокзала, будет встречать зеленый оазис.
«Наша цель - озеленить Теллискиви и предложить высокое качество жизни посещающим городок и работающим здесь людям», - сказал Ало Киппасто, руководитель по развитию Теллискиви.
По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, городское развитие требует от застройщиков отдать первый этаж под коммерческую деятельность на улицах с оживленным движением. «Чтобы были места, где можно поесть, и была возможность получить местные услуги. Что касается Балтийского вокзала и района Теллискиви, то это территория общегородского значения. Поэтому город выступает за то, чтобы планы способствовали развитию уличного пространства в удобное для человека», - поясняет Липпус.
Самым последним нововведением в этом районе, безусловно, является улица Вана-Каламая, которую, по мнению Липпус, можно считать успешным проектом во всех отношениях. «Город взял курс на то, что все улицы должны повернуться лицом к пешеходу за счет большего благоустройства, расширения пешеходных зон, большего количества возможностей для предприятий и кафе, открывающихся на улице в сезон», - добавляет Липпус.
Улица Рейсияте, разделяющая рынок Балтийского вокзала, квартал Депоо и Теллискиви, станет следующим городским пространственным изменением с аналогичной логикой в районе, где автомобильного движения мало, а городское пространство предлагает место для прогулок и возможности для передвижения пешком, и учитывает важность зелени.