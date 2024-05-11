Закрывается очередной магазин: объявлена распродажа

Магазин основала Рийна Клемет, которая в 90-х годах была одним из создателей магазина эзотерики и природных товаров Loitsukeller в Таллинне. Поскольку Клемет некоторое время назад переехала в Ярвамаа, она решила и там заниматься бизнесом.

В ассортименте открывшегося в 2019 году магазина - товары, предназначенные для улучшения самочувствия: различные полудрагоценные камни, книги, эфирные масла, гадальные карты, а также специи и другие продовольственные товары.

Но теперь в соцсетях магазина Paide Loits появилось сообщение, что у всего есть начало и конец, и, к сожалению, Paide Loits просуществовал меньше, чем ожидалось. Другими словами, магазин будет закрыт и сейчас идет итоговая распродажа.

Галерея: открытие магазина в конце 2019 года