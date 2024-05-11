С приходом теплой погоды на улицах все больше велосипедистов. И вместе с этим из ежедневной полицейской сводки следует, что воры снова нацелились на велосипеды. Как обеспечить безопасность своего двухколесного друга и предотвратить его кражу?
ПАМЯТКА ⟩ Что следует учитывать велосипедистам летом?
Только 25 апреля воры украли на улицах Тарту два велосипеда: на велопарковке на улице Сийли был украден велосипед Scott (ущерб 1000 евро), на улице Тульби - велосипед Merida (ущерб 450 евро).
Второго мая в полицию поступило сообщение о том, что в Ласнамяэ на улице Линнамяэ украден велосипед Cube Acid. Приблизительный ущерб - 1350 евро.
Эти случаи свидетельствуют о том, что велозамки и запертые двери домов ворам не помеха.
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркивает, что многие предполагают, будто проблема с кражами велосипедов касается только тех, у кого есть такой транспорт. «Увы, это не так. Факт: воры велосипедов уносят не только велосипеды - оказавшись в подъезде, они хватают все, что найдут», - объяснил он.
Все ценное - с глаз долой
Вы наверняка замечали перед многоквартирными домами и магазинами велосипеды - иногда на них даже нет велозамка. Для злоумышленника это легкая добыча, ведь в лучшем случае надо будет лишь запрыгнуть на велосипед, а в худшем - немного поработать клещами.
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркивает, что велосипед, прислоненный в саду частного дома к стене, тоже никак не защищен от кражи. «Все ценное всегда надо убирать в закрытое помещение - с глаз долой», - подчеркнул он и добавил, что как велосипед, так и, например, гриль после использования надо убрать в помещение, оснащенное охранной системой - только в этом случае вы сделаете все возможное, чтобы защитить свое имущество.
Что делать в многоквартирных домах?
Напоминаем, что хранение в подъездах многоквартирных домов велосипедов и прочих вещей противоречит требованиям пожарной безопасности. «Велосипеды следует хранить в кладовках, где можно просто установить техническую охрану, то есть датчики движения, магнитные датчики и т. п.» - посоветовал Пярьяла.
Если кладовки нет, можно оставить велосипед перед домом и надеяться на лучшее или каждый день носить его вверх-вниз, например, на пятый этаж и обратно. Однако ни один из этих вариантов не кажется надежным.
Основатель Rattanagi OÜ Мярт Рандоя заметил вышеназванную проблему и предложил эстонскому рынку удобное решение – домики для велосипедов. К настоящему времени их используют уже десятки квартирных товариществ.
По словам Пярьяла, это хорошее решение, поскольку вору намного сложнее попасть в такой домик, причем его действия могут заметить десятки, если не сотни пар глаз. Рандоя добавил, что в домиках для велосипедов можно установить освещение, срабатывающее на движение, и тогда действия воров не останутся незамеченными. «Для дополнительной безопасности я советую закреплять велосипед, находящийся в запертом велодомике, велосипедным замком», - отметил он.
Велосипедисты - в меньшинстве
Тему хранения велосипедов можно смело поднимать в квартирном товариществе. «Чаще всего инициатива исходит именно от жильцов дома, после чего товарищество принимает меры для установки велодомиков», - сказал Рандоя.
Однако велосипедисты, как правило, не образуют среди жильцов многоквартирного дома большинство, поэтому идея установить домик для велосипедов часто остается нереализованной. Рандоя дает совет квартирным товариществам: пусть расходы на домик для велосипедов несут только выгодополучатели, то есть владельцы велосипедов.
«Обязательно поможет и плата за место в велодомике, пусть даже скромная - например, пять евро, - делится он еще одной мыслью. - Это покроет значительную часть платежа по кредиту или позволит залатать дыру в ремонтном фонде и поможет накопить деньги, чтобы при необходимости заново покрасить домик».
Стимул чаще ездить на велосипеде
По словам Рандоя, в Эстонии постоянно твердят, что надо меньше пользоваться автомобилем и вместо этого ездить на общественном транспорте или велосипеде, однако удобных условий для этого еще не создано.
«Если я живу за городом и автобусная остановка находится более чем в двух километрах от моего дома, эта остановка для меня не существует. Я не могу доехать до нее на велосипеде, потому что его некуда деть», - привел он пример. Такая проблема была, например, в Ляэнемаа в районе Таэбла. Фирма Rattanagi за свой счет установила там домик для велосипедов, и теперь люди могут издалека (даже из соседних деревень) приехать на велосипеде на автобусную остановку, оставить велосипед в надежном домике и вечером вернуться домой на велосипеде.
И Пярьяла, и Рандоя считают, что гораздо больше жителей Эстонии использовали бы велосипед для ежедневных поездок, если бы для этого были созданы условия. Домик для велосипедов упрощает выбор, поехать ли сегодня в магазин на машине или насладиться весенней погодой верхом на велосипеде.