ПАМЯТКА Что следует учитывать велосипедистам летом?

Только 25 апреля воры украли на улицах Тарту два велосипеда: на велопарковке на улице Сийли был украден велосипед Scott (ущерб 1000 евро), на улице Тульби - велосипед Merida (ущерб 450 евро).

Второго мая в полицию поступило сообщение о том, что в Ласнамяэ на улице Линнамяэ украден велосипед Cube Acid. Приблизительный ущерб - 1350 евро.

Эти случаи свидетельствуют о том, что велозамки и запертые двери домов ворам не помеха.

Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркивает, что многие предполагают, будто проблема с кражами велосипедов касается только тех, у кого есть такой транспорт. «Увы, это не так. Факт: воры велосипедов уносят не только велосипеды - оказавшись в подъезде, они хватают все, что найдут», - объяснил он.

Все ценное - с глаз долой

Вы наверняка замечали перед многоквартирными домами и магазинами велосипеды - иногда на них даже нет велозамка. Для злоумышленника это легкая добыча, ведь в лучшем случае надо будет лишь запрыгнуть на велосипед, а в худшем - немного поработать клещами.