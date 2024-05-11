Глава A. Le Coq о прикрепленной к бутылке крышке: хотели как лучше, получилось как всегда

«Мы производим продукцию с такими крышками порядка 45 миллионов штук в год. А теперь, учитывая дополнительный пластик, который уходит на эти пробки, мы используем примерно на семь тонн больше пластика в год. Скажем так, хотели как лучше, получилось как всегда. А что касается охраны природы, то это прямая противоположность тому, как должно быть», - сказал Виханд.