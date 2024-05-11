С июля крышки всех пластиковых бутылок должны оставаться на бутылке и после ее открытия. По словам главы A. Le Coq Яануса Виханда, в связи с новыми правилами им пришлось, наоборот, добавить больше пластика в производство, пишет Rus.ERR.
Глава A. Le Coq о прикрепленной к бутылке крышке: хотели как лучше, получилось как всегда
«Мы производим продукцию с такими крышками порядка 45 миллионов штук в год. А теперь, учитывая дополнительный пластик, который уходит на эти пробки, мы используем примерно на семь тонн больше пластика в год. Скажем так, хотели как лучше, получилось как всегда. А что касается охраны природы, то это прямая противоположность тому, как должно быть», - сказал Виханд.
С 3 июля 2024 года в Евросоюзе можно будет продавать пластиковые бутылки емкостью до трех литров только с крышками, которые остаются прикрепленными к бутылке после того, как ее открыли.