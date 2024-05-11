ИСТОРИЯ Судьба старого здания самой популярной христианской школы Таллинна

После ухода российских войск в Таллинне осталось в общей сложности 1500 военных объектов
Министерство обороны Эстонии сдало здание, расположенное по адресу улица Вене, 31, в бесплатную арен
В нынешнем виде здание задумывалось как жилой дом без хозяйственных построек во дворе
Клио помнит, как дом в югендстиле, построенный на средневековом участке, стал школой, пишет искусствовед Юри Куускемаа.
Рядом с дверью дома по адресу Вене, 31 закреплена табличка с надписью «Школа Святого Микаэля». В советское время на ней был другой текст: «Автошкола ALMAVÜ». После ухода российских войск только что созданному Министерству обороны Эстонии осталось в Таллинне в общей сложности 1500 военных объектов. В поиске мирных арендаторов представители министерства вышли на объединение Ваналиннаская образовательная коллегия (VHK), которое как раз занималось открытием гимназии на улице Вене и детского дома музыки на улице Уус. Начальные классы их школы гнездились на углу улиц Вене и Пюхавайму. При этом учебное заведение хотело использовать эти классы для занятий декоративно-прикладным искусством.
VHK и министерство заключили договор о добрых намерениях, одной из сторон которых был архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK). Министерство передало здание по адресу Вене, 31 Ваналиннаской образовательной коллегии в бесплатную аренду на 50 лет при условии, что школа обязуется на собственные средства привести его в порядок.
Это заняло некоторое время, но школа выполнила свое обязательство. Здание отреставрировано в соответствии с самыми взыскательными требованиями, а школа там уже давно обжилась. Здесь в десяти классах учатся 120 учеников, есть также зал, учительская, подсобные помещения и крошечный двор.
В плане архитектуры приспособленное под школу здание довольно молодое, но со средневековой историей. Оно построено из кирпичей, а не известняка, что нехарактерно для Старого города, но зато на средневековом участке немного несимметричной формы. Когда-то здесь был традиционный «дом отца и сына».
Левая часть представляет собой здание шириной в три окна и с щипцовой крышей. В нем располагались складские помещения. К нему вплотную прилегает более узкая вспомогательная постройка с проходом во двор, над которым изначально был амбар. На фасаде явно просматривается изгиб – место соединения более широкой части здания с более узкой. На связь со Средними веками указывает тот факт, что уровень сохранившегося прохода где-то на полтора метра ниже уровня улицы, который поднялся в ходе характерного для улиц Старого города процесса прокладки канализационных труб и мощения.
В нынешнем виде здание задумывалось как жилой дом без хозяйственных построек во дворе. Хотя и здесь на заднем дворе когда-то была своя маслобойня в виде хлева и транспортный центр в виде конюшни и сарая для телег. Теперь там просто дворик размером с небольшую комнату, закрытый от любопытных глаз высокой стеной. Прямо от окон учительской ведет абсолютно безликая, массивная металлическая лестница, которая уже в наше время была построена по требованию Спасательного департамента.
Современное здание пропитано духом югендстиля, вошедшего в моду в конце прошлого века. Фасад, конечно, не украшен длинными струящимися орнаментами, но их отсутствие компенсируется игрой карнизов и шпросов, которые попеременно то размером с пару ладоней, то высотой более метра. Практически до бахвальства шикарные окна – на третьем этаже с самыми высокими потолками, что указывает на наличие парадного зала за ними.
Со временем дом утратил свое прежнее убранство, да и зал стал довольно аскетичным. Стулья со стоящим в углу пианино указывают на возможность проведения торжественных мероприятий и концертов. Удивительная скромность говорит о том, что это христианская школа. На стене зала висит лишь небольшое деревянное распятие.
В классах, перестроенных из жилых комнат, чувствуется приватность. В некоторых классах всего по 10-12 стульев, подходящих по размерам для учеников с первого по четвертый классы, а перед стульями – светлые столики. Мальчики и девочки здесь учатся раздельно. Приятно видеть в классах доски, на которых пишут мелом.
В классе мальчиков-первоклашек есть одна забавная вещь. На стене между окнами висит таблица с птицами-книголюбами. В классе десять мальчиков, в таблице десять птиц, каждая подписана именем мальчика. Птицы широко расправили крылья и ласково смотрят на нас. Интрига заключается в том, что количество перьев на крыльях птиц разное, и каждое перо означает одну прочитанную книгу. В классе заведено за правило в конце каждого месяца отчитываться о том, кто сколько книг прочитал. В соответствии с количеством прочитанных книг к крыльям птиц пририсовываются перья.
Самым необычным помещением в школе является учительская, которая интересным образом отделена от балкона.
Если мы, наконец, спросим, что же делает эту гимназию в Старом городе с ее начальной школой одной из самых популярных в Таллинне, то ответом будет дружеское чувство единства учеников с учителями, которое зиждется на подлинной христианской любви к ближнему.