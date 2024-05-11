ИСТОРИЯ Судьба старого здания самой популярной христианской школы Таллинна

Территория школы Святого Микаэля представляет собой дворик размером с небольшую комнату. Фото: Madis Veltman

Со временем дом утратил свое прежнее убранство, да и зал стал довольно аскетичным. Стулья со стоящим в углу пианино указывают на возможность проведения торжественных мероприятий и концертов. Удивительная скромность говорит о том, что это христианская школа. На стене зала висит лишь небольшое деревянное распятие.

В классах, перестроенных из жилых комнат, чувствуется приватность. В некоторых классах всего по 10-12 стульев, подходящих по размерам для учеников с первого по четвертый классы, а перед стульями – светлые столики. Мальчики и девочки здесь учатся раздельно. Приятно видеть в классах доски, на которых пишут мелом.

В классе мальчиков-первоклашек есть одна забавная вещь. На стене между окнами висит таблица с птицами-книголюбами. В классе десять мальчиков, в таблице десять птиц, каждая подписана именем мальчика. Птицы широко расправили крылья и ласково смотрят на нас. Интрига заключается в том, что количество перьев на крыльях птиц разное, и каждое перо означает одну прочитанную книгу. В классе заведено за правило в конце каждого месяца отчитываться о том, кто сколько книг прочитал. В соответствии с количеством прочитанных книг к крыльям птиц пририсовываются перья.

Самым необычным помещением в школе является учительская, которая интересным образом отделена от балкона.

Если мы, наконец, спросим, что же делает эту гимназию в Старом городе с ее начальной школой одной из самых популярных в Таллинне, то ответом будет дружеское чувство единства учеников с учителями, которое зиждется на подлинной христианской любви к ближнему.