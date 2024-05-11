Фото Весенняя ярмарка: улицы заполонили торговцы и покупатели

Весенняя ярмарка – первое крупное мероприятие тартуского ярмарочного сезона, которое собирает в студенческом городе более трехсот торговцев. Изделия ручной работы, цветы и другие растения - популярные товары на ярмарке.

Ярмарка заполняет улицы от открытого рынка до Ратушной площади и от улицы Кюйни до Эмайыги. Торговцы могут разместиться как на улицах, так и в центральном парке.