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Фото Весенняя ярмарка: улицы заполонили торговцы и покупатели

Эйли Арула
, журналист
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В субботу, 11 мая, в центре Тарту проходит весенняя ярмарка. Уже в первый час ярмарки город был полон торговцев, сразу после открытия ярмарки было достаточно и покупателей.

Весенняя ярмарка – первое крупное мероприятие тартуского ярмарочного сезона, которое собирает в студенческом городе более трехсот торговцев. Изделия ручной работы, цветы и другие растения - популярные товары на ярмарке.

Ярмарка заполняет улицы от открытого рынка до Ратушной площади и от улицы Кюйни до Эмайыги. Торговцы могут разместиться как на улицах, так и в центральном парке.

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