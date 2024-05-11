Кризис или стремление к личностному росту? Каждый второй житель Эстонии задумывается о поиске дополнительной работы

Основные причины поиска дополнительной работы связаны с экономической безопасностью и самореализацией, сообщает CV.ee.

Желание увеличить свой ежемесячный доход выразили 86 процентов респондентов. 54 процентам нужна дополнительная работа для покрытия ежемесячных расходов, и столько же хотят откладывать деньги на личные цели. Для 42 процентов респондентов поиск дополнительной работы обеспечит безопасность на случай непредвиденных расходов, а для 30 процентов - поможет оплатить расходы на летний отпуск. По мнению портала, это наглядно показывает, что многие эстонцы ищут дополнительную работу не только по экономическим причинам, но и для личностного развития.

За дополнительную работу желательно получать в качестве чистой зарплаты до 1000 евро в месяц. Эта сумма поможет респондентам улучшить качество жизни и обеспечить экономическую стабильность.

«По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшое снижение тенденции поиска дополнительной работы, но интерес к дополнительной работе по-прежнему высок. Сотрудники продолжают оценивать возможности создания дополнительного дохода и искать способы применения своих навыков и знаний за пределами основной работы», - рассказала менеджер по маркетингу CV.ee Карла Одер.

Однако 20 процентов отвечавших не заинтересованы в поиске дополнительной работы помимо основной. 62 процента респондентов назвали причиной желание сосредоточиться на основной работе и других видах деятельности в свободное время, а 30 процентов респондентов предпочитают стабильную работу, где нет необходимости в дополнительной работе.

Опрос проводила компания Alma Career Эстония OÜ.