Донбасс-2014: как начиналась война

Ровно 10 лет назад на части территорий Донецкой и Луганской областей Украины состоялись «референдумы о самостоятельности» так называемых ДНР и ЛНР. В этой фотоподборке Би-би-си рассказывает историю первых месяцев волнений и полномасштабного военного противостояния в Донбассе весной 2014 года.

С весны 2014 года регионы на востоке Украины стало лихорадить, начались беспорядки. «Антимайданы», собиравшие сторонников президента Виктора Януковича, стали укрепляться людьми и деньгами из России. Затем, под прикрытием «народных революций», части Донецкой и Луганской областей перестали подчиняться властям в Киеве.

Сразу после аннексии Крыма «зелеными человечками» — Кремль не сразу признал участие российских военных в захвате полуострова — в крупных городах Восточной и Южной Украины начались столкновения демонстрантов из местных «антимайданов» с властями.

Волнения захлестнули Донецк, Луганск, Харьков и Одессу. Протесты быстро обросли российской символикой и пророссийскими лозунгами. Как позже вспоминали участники и организаторы этих протестов, Россия их поддерживала деньгами и людьми.

Толпа у здания областной прокуратуры в Донецке. Фото: Getty Images

Уровень агрессии рос, а украинские власти, шокированные захватом Крыма и проведением там «референдума», часто не могли противопоставить «антимайданам» ничего, кроме невооруженных полицейских кордонов.

В нескольких случаях демонстранты громили здания милицейских управлений (Национальная полиция Украины появилась в 2015-м), прокуратур, срывали украинские флаги с региональных администраций.

Уже 7 апреля группа активистов объявила о создании «Донецкой народной республики». В Луганске аналогичное образование было провозглашено через три недели, 27 апреля.

Вооруженные люди у администрации Славянска. Фото: Getty Images