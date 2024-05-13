Видео Трихолог о мужском облысении: чем раньше вы обратите на это внимание, тем больше шансов спасти волосы

Это заболевание встречается как у мужчин, так и у женщин, однако, именно последние нередко подвергаются давлению и насмешкам со стороны общества. Как справиться со стрессом и принять себя в новом облике, а также о том, существуют ли решения этой проблемы, в том числе и медицинские - все эти вопросы в студии обсудят медики, специалисты бьюти-индустрии и, конечно же, те, кто столкнулся с этой болезнью.

«У мужчин совсем другая классификация алопеции - андрогенетическая. И чем раньше молодые мужчины обратят на это внимание, тем больше шансов это остановить, потому что идут совсем другие процессы. Там не фолликул начинает выбрасывать волосы, а просто волосы становятся тоньше. И в какой-то период мужчина обнаруживает, что у него волос на голове уже нет. И фолликулы рубцуются, то есть, уже ничего нельзя сделать. Многие сейчас едут в Турцию, чтобы сделать пересадку. Пересаживают с не гормонозависимой затылочной зоны. Но это не решение проблемы. Я всегда объясняю: вы пересадите волосы, но те, которые у вас остались не пересаженными будут истончаться, в итоге останутся только пересаженные и будет такая "лужайка"», - рассказала Наталья Буслова.