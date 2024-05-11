Смерть пенсионера от сосульки: от владельца здания требуют 30 тысяч евро компенсации

Прокурор направил в Рижский городской суд уголовное дело, в котором хозяин дома обвиняется в убийстве по неосторожности.

Наказание за совершение такого преступления - тюремное заключение на срок от 15 дней до трех лет или общественные работы от 40 до 280 часов.

Кроме того, сын погибшего мужчины как потерпевший подал заявление о возмещении морального вреда в размере 30 000 евро. В целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшему, на здание, которым владеет обвиняемый, наложен арест.

Обвиняемый владеет многоквартирным жилым домом в Латгальском предместье Риги.

Согласно правилам Рижской думы, собственник обязан обеспечить уборку снега и льда с балконов, лоджий, крыш зданий, чтобы предотвратить падение снега и льда с крыш, карнизов, водостоков.

Хозяин дома, зная, что на крыше здания лежит снег, сосульки и лед, и понимая, что это может поставить под угрозу безопасность и жизнь пешеходов, не предпринял никаких действий по уборке крыши от снега, льда и сосулек.

В результате безответственных действий лица днем ​​13 декабря 2023 года кусок льда, упавший с крыши здания, задел пешехода, в результате чего он получил тяжелые, опасные для жизни травмы и погиб на месте.

В прокуратуре заявляют, что если здание представляет опасность, хозяин должен принять незамедлительные меры по устранению опасности.

Обвиняемый не признает своей вины в совершении уголовного преступления.