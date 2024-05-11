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В Эстонии отмечают День матери

rus.postimees.ee
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Фото: Pixabay

В воскресенье, 12 мая, по всей Эстонии вывешены государственные флаги в честь Дня матери.

День матери - семейная знаменательная дата, посвященная роли матерей в повседневной жизни и обществе в целом.

В Эстонию традиция празднования Дня матери пришла в 1922 году по инициативе секретаря Женского союза трезвости и писательницы Хельми Мяэло.

Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.

Редакция Rus.Postimees поздравляет всех матерей с этим замечательным днем!

Цветы. Иллюстративное фото
Цветы. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock
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