В этом году районная управа вновь объявляет конкурс «Красивый двор в Пыхья-Таллинне». Принять участие можно до конца мая.
В Пыхья-Таллинне выберут самый красивый двор
Старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур приглашает жителей района поделиться фотографиями красивых садов и дворов, чтобы представить их на конкурс. «Весной все зеленеет и расцветает, преображая дворы в Пыхья-Таллинне. Мы хотим при помощи этого конкурса рассказать о тех дворах, в которые вложено много сил и заботы. Так, возможно, вдохновим и других жителей района благоустроить и украсить свои сады. Зелень, уютные уголки и интересные декорации радуют всех», - сказала Таммур.
Для участия в конкурсе следует написать об этом просим на pohja.yhistud@tallinnlv.ee. К письму нужно приложить до пяти фотографий двора. Фотографии всех дворов, участвующих в конкурсе, будут размещены для оценки в социальных сетях управы Пыхья-Таллинна. О своем желании принять участие в конкурсе и прислать фотографии можно до 31 мая. Народное голосование в социальных сетях продлится с 3 по 16 июня, после чего районная управа отметит лучших.