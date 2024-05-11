В Пыхья-Таллинне выберут самый красивый двор

Старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур приглашает жителей района поделиться фотографиями красивых садов и дворов, чтобы представить их на конкурс. «Весной все зеленеет и расцветает, преображая дворы в Пыхья-Таллинне. Мы хотим при помощи этого конкурса рассказать о тех дворах, в которые вложено много сил и заботы. Так, возможно, вдохновим и других жителей района благоустроить и украсить свои сады. Зелень, уютные уголки и интересные декорации радуют всех», - сказала Таммур.