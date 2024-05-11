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Пожар в Таллинне удалось потушить

rus.postimees.ee
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Пожарная машина.
Пожарная машина. Фото: Madis Veltman

Сегодня днем ​​в районе Хааберсти в Таллинне загорелся одноэтажный каменный дом, который спасатели пытались потушить большими силами.

По словам представителя Спасательного департамента, в субботу в 15:10 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Кристени в Хааберсти.

Очевидцы сообщали, в районе пожара в Хааберсти распространяется густой дым.

Горел одноэтажный каменный дом. В тушении пожара участвовали четверо профессиональных пожарных и два добровольца.

Примерно к 16:00 пожар удалось потушить.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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