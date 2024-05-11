Сегодня днем в районе Хааберсти в Таллинне загорелся одноэтажный каменный дом, который спасатели пытались потушить большими силами.
Пожар в Таллинне удалось потушить
По словам представителя Спасательного департамента, в субботу в 15:10 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Кристени в Хааберсти.
Очевидцы сообщали, в районе пожара в Хааберсти распространяется густой дым.
Горел одноэтажный каменный дом. В тушении пожара участвовали четверо профессиональных пожарных и два добровольца.
Примерно к 16:00 пожар удалось потушить.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.