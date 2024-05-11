Сегодня днем в районе Хааберсти в Таллинне загорелся одноэтажный каменный дом, который спасатели в настоящее время большими силами пытаются потушить.
В Таллинне горит здание, на месте работают пожарные
По словам представителя Спасательного департамента, в субботу в 15:10 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Кристени в Хааберсти.
Известно, что горит одноэтажный каменный дом. Возгорание пытаются потушить четверо профессиональных пожарных и два добровольца.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Очевидцы сообщают, в районе пожара в Хааберсти распространяется густой дым.