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В Таллинне горит здание, на месте работают пожарные

rus.postimees.ee
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Пожарная машина.
Пожарная машина. Фото: Madis Veltman

Сегодня днем ​​в районе Хааберсти в Таллинне загорелся одноэтажный каменный дом, который спасатели в настоящее время большими силами пытаются потушить.

По словам представителя Спасательного департамента, в субботу в 15:10 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Кристени в Хааберсти.

Известно, что горит одноэтажный каменный дом. Возгорание пытаются потушить четверо профессиональных пожарных и два добровольца.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Очевидцы сообщают, в районе пожара в Хааберсти распространяется густой дым.

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