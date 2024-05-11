Полеты британских вертолетов на малой высоте в ночное время над Эмари и Западной Эстонией пройдут в ночь на воскресенье в рамках международных учений Kevadtorm («Весенний шторм») и международных учений НАТО Swift Response.
В ночь на воскресенье состоятся полеты британских вертолетов на малой высоте
Учения вертолетов Chinook и Wildcat начнутся в 22:30 в субботу и закончатся через полчаса после полуночи. Учения НАТО Swift Response связаны с крупнейшими на сегодняшний день учениями НАТО Steadfast Defender, в которых принимают участие свыше 90 000 союзников. Swift Response - это ежегодные проводящиеся командованием армии США в Европе и Африке международные учения, при этом основные операции проводятся от стран Балтии до Балкан. Цель учений - отработка оперативной совместимости союзных сил, чтобы быть готовыми быстро и эффективно реагировать на различные кризисы в случае необходимости.
Учения «Весенний шторм» входят в серию учений НАТО Steadfast Defender. В этом году учения Steadfast Defender станут крупнейшими учениями НАТО за последние десятилетия. С января по июль в течение полугода в нх участвуют все 32 государства-члена НАТО. Планы региональной обороны НАТО были одобрены в качестве более широкой основы учений.