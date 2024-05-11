В ночь на воскресенье состоятся полеты британских вертолетов на малой высоте

Учения вертолетов Chinook и Wildcat начнутся в 22:30 в субботу и закончатся через полчаса после полуночи. Учения НАТО Swift Response связаны с крупнейшими на сегодняшний день учениями НАТО Steadfast Defender, в которых принимают участие свыше 90 000 союзников. Swift Response - это ежегодные проводящиеся командованием армии США в Европе и Африке международные учения, при этом основные операции проводятся от стран Балтии до Балкан. Цель учений - отработка оперативной совместимости союзных сил, чтобы быть готовыми быстро и эффективно реагировать на различные кризисы в случае необходимости.