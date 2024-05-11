ФОТО Британский десант в небе над Эстонией: учения Kevadtorm в самом разгаре

«Мы отрабатывали, как прибыть в Эстонию из Соединенного Королевства в кратчайшие сроки», - рассказал бригадный генерал Марк Берри, командующий 16-й бригадой воздушно-десантных войск британской армии.

«Мы способны быстро перемещать свои силы по всему миру. В случае десантирования с воздуха мы бы добрались сюда за считанные часы», - добавил генерал Берри.

В пятницу и субботу на аэродроме Нурмси в ходе учений Swift Response, которые являются частью более масштабных маневров Kevadtorm («Весенний шторм»), отрабатывалось размещение союзных частей в Эстонии в условиях военных действий.

Kevadtorm - крупнейшие военные учения года, проводимые Силами обороны Эстонии.

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