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На Земле происходит сильнейшая магнитная буря

Deutsche Welle
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Причиной магнитных бурь являются вспышки на Солнце (иллюстративное фото).
Причиной магнитных бурь являются вспышки на Солнце (иллюстративное фото). Фото: ESA/ATG MediaLab HANDOUT

Магнитная буря высшего уровня G5 может привести к перебоям в работе электросети, спутниковой навигации и радиосвязи, предупреждают американские и российские эксперты.

«Сильнейшая» магнитная буря началась на Земле в пятницу, 10 мая, и, вероятно, будет наблюдаться также в выходные, 11 и 12 мая, передает Космический центр прогноза погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Указывается, что нынешней магнитной буре был присвоен высший уровень интенсивности - G5.

Последний раз аналогичное явление наблюдалась на Земле в октябре 2003 года, следует из сообщения ведомства.

Тогда магнитная буря вызвала перебои в работе электросети Швеции и повредила трансформаторы в ЮАР. Аномалия может отразиться на высокочастотной коммуникации, УКВ- и УВЧ-связи, работе GPS-приборов, объектов энергосистемы, космических кораблей и спутниковой навигации, а также других технологиях.

«Операторы критически важной инфраструктуры получили уведомления», - говорится на сайте NOAA.

«Земля погружена в облако плазмы»

10 мая о начале сильной магнитной буре на Земле сообщил также глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Магнитная буря началась. Текущий уровень - G4. Земля погружена в облако плазмы. Выйдет из него не раньше, чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов», - цитировало его российское информагентство РИА «Новости».

Между тем исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин рассказал онлайн-изданию РБК, что на фоне текущей магнитной бури возможны также временные проблемы с управлением беспилотниками.

«У жителей средней полосы, включая москвичей, появится шанс полюбоваться полярными сияниями», - добавил он. Ряд русскоязычных Telegram-каналов 10 мая опубликовали фотографии полярного сияния, наблюдавшегося в различных регионах России, а также в Грузии, Армении, Беларуси и Украине.

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