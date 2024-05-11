Возврат к призыву? У Германии есть три способа увеличить бундесвер

Аналитики Минобороны Германии предложили главе ведомства Борису Писториусу (Boris Pistorius) три способа увеличения численности бундесвера. Материал об этом опубликовал в пятницу, 10 мая, сайт немецкой газеты Welt am Sonntag (WamS).

Первый вариант предполагает усиление информационной кампании о военной службе. Всем гражданам ФРГ при достижении 18-летнего возраста будет предложено заполнить онлайн-анкету и изучить материалы о бундесвере. Авторы идеи полагают, что такой «ранний контакт» позволит привлекать в армию больше добровольцев, но эксперты смотрят на это с пессимизмом, указывает издание.

Однако есть у такого плана и важный плюс: он не потребует внесения серьезных изменений в законодательство.

Согласно второму плану, совершеннолетние мужчины будут обязаны заполнить анкету, позволяющую оценить их готовность к военной службе, а затем часть из них пройдет дальнейшее тестирование с целью выборочного призыва.

Как именно при этом будет проводиться отбор, газета не уточняет.

Наконец, третье предложение - ввести обязательные анкеты не только для мужчин, но и для женщин, чтобы охватить больше людей; выбор военной службы при этом «может быть по сути в высшей степени добровольным», пишет WamS.

«На основе этой модели можно было бы обсудить введение всеобщей обязательной службы», - добавляет издание.

По данным газеты, Писториус пока не доволен полностью ни одним из трех предложенных планов и отправил все их на доработку.