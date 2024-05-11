НА ПОМОЩЬ! Зельда борется за жизнь в ветеринарной клинике

Состояние Зельды постоянно ухудшалось, и в четверг утром ее доставили в отделение неотложной ветеринарной помощи.

Температура тела у кошки слишком низкая, она не может глотать, а кожа приобрела желтоватый оттенок.

Симптомы указывают на то, что ситуация очень плоха, поэтому Зельде срочно нужна ваша поддержка.

Сумма последнего счета за лечение Зельды составила 144,62 евро, к этому добавляются немаленькие счета за неотложную помощь.

Зельда - милая кошка, немного стеснительная, больше всего на свете она любит играть и вкусняшки.

Замечательной кошке нужны домашняя забота и новая семья, но сначала животное необходимо тщательно обследовать и как можно скорей восстановить здоровье Зельды.

Если вы хотите помочь Зельде, можно сделать это следующим образом:

Сделать единоразовое пожертвование, позвонив на телефонную линию Pesaleidja MTÜ: 900 0950 - стоимость звонка 50 евро; 900 9025 - стоимость звонка 25 евро; 900 0915 - стоимость звонка 15 евро; 900 0905 - стоимость звонка 5 евро. Внимание! Пожалуйста, прослушайте весь текст приветствия, иначе пожертвование не будет зачислено! Пожертвования также можно делать на счета Pesaleidja MTÜ: EE647700771001866844 - LHV Pank EE102200221063071211 - Swedbank EE941010220247756220 - SEB EE404204278613732108 - Coop Pank EE351700017003105966 - Luminor Пожалуйста, напишите «ZELDA» в пояснении к платежу!