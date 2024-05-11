Кошка Зельда, подопечная приюта Pesaleidja, слабела с каждым днем, несмотря на регулярные визиты к ветеринару, капельную терапию и прием антибактериальных препаратов.
НА ПОМОЩЬ! ⟩ Зельда борется за жизнь в ветеринарной клинике
Состояние Зельды постоянно ухудшалось, и в четверг утром ее доставили в отделение неотложной ветеринарной помощи.
Температура тела у кошки слишком низкая, она не может глотать, а кожа приобрела желтоватый оттенок.
Симптомы указывают на то, что ситуация очень плоха, поэтому Зельде срочно нужна ваша поддержка.
Сумма последнего счета за лечение Зельды составила 144,62 евро, к этому добавляются немаленькие счета за неотложную помощь.
Зельда - милая кошка, немного стеснительная, больше всего на свете она любит играть и вкусняшки.
Замечательной кошке нужны домашняя забота и новая семья, но сначала животное необходимо тщательно обследовать и как можно скорей восстановить здоровье Зельды.
Если вы хотите помочь Зельде, можно сделать это следующим образом:
Сделать единоразовое пожертвование, позвонив на телефонную линию Pesaleidja MTÜ:
900 0950 - стоимость звонка 50 евро;
900 9025 - стоимость звонка 25 евро;
900 0915 - стоимость звонка 15 евро;
900 0905 - стоимость звонка 5 евро.
Внимание! Пожалуйста, прослушайте весь текст приветствия, иначе пожертвование не будет зачислено!
Пожертвования также можно делать на счета Pesaleidja MTÜ:
EE647700771001866844 - LHV Pank
EE102200221063071211 - Swedbank
EE941010220247756220 - SEB
EE404204278613732108 - Coop Pank
EE351700017003105966 - Luminor
Пожалуйста, напишите «ZELDA» в пояснении к платежу!