Время коммента Возвращение охранника: почему Таллинн станет более криминальным городом

Помощник полицейского на XIII-м празднике танца «Мосты» (Sillad), 2023. Фото: Taavi Sepp/Postimees/Scanpix Baltics

Идеал самоорганизации и сознательности эстонского общества, на который привыкли ставить свои козыри политики и чиновники, не может устареть. Но невозможно игнорировать риски, пропорциональные росту населения и его стремительному обнищанию за последние пару лет. Денег не стало: сообщения о банкротстве предприятий стали рутинными новостями. А когда у людей нет работы и деваться им некуда, общество криминализуется. Этот механизм известен. Предпосылок, что все как-то само наладится, нет.

При этом Таллинн – далеко не самая маленькая столица Европы, причем явно растущая, как бы это кого-то ни настораживало. В 2008 году в Таллинне жило примерно 400 тысяч человек, в 2022 – уже 445. Это заметный прирост, на который накладывается все более разнообразный этнический состав вопреки крайне сдержанной миграционной политике. Таллинн «пылесосит» регионы, как любая столица, но открытые европейские границы обеспечивают и внешний приток населения. На мой взгляд, слабоватый. И это не те люди, из-за которых будет патрулироваться парк Тондираба.

Праздник сирийской еды в управе деревни Харью-Ристи, 2021. Фото: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics