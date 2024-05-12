Эстония привыкла к репутации оазиса безопасности. Портативная страна с вызывающе маленьким населением, культ комфорта и процветания… Но жизнь идет вперед и порой напоминает прошлое, от которого с таким облегчением избавились. Европа перенаселена, а мы - ее часть. И это с каждым годом ощущается сильнее, как бы ни кипятились националисты и консерваторы, - пишет журналист Ян Левченко.
Время коммента ⟩ Возвращение охранника: почему Таллинн станет более криминальным городом
На минувшей неделе управа Ласнамяэ приняла решение нанять охрану для патрулирования общественных мест – парков и других зеленых зон. То есть так называемых рекреационных пространств, которые в дневное время предназначены для отдыха, а во все остальное для всего остального. Кто-то скажет, что давно пора, кто-то – что права граждан в опасности.
В самом деле, это так непривычно, когда охрана есть не только в торговом центре. Ее даже в банках видно только в тот момент, когда инкассаторы приезжают обновлять банкоматы. А тут – зеленый пояс города, места отдыха, прогулок и детских игр на лужайках. И вдруг – секьюрити!
Но в пору нынешнего социального кризиса, который намного шире периодических финансовых помех и скачков инфляции, даже безмятежный Таллинн начинает нуждаться в охране. Отсутствие полиции на улицах, ее буквальная невидимость привели к тому, что народ, что называется, оборзел. Да и как не распоясаться, когда штат сотрудников PPA страдает хронической неукомплектованностью.
Заметные сокращения в эстонской полиции были и в конце 2000-х, и спустя десять лет с небольшим, в промежутках – небольшие. Зарплаты низкие, дефицит оперативных работников острейший, правительство то и дело заговаривает об очередном расширении прав так наз. «помощников полиции» (abipolitseinik), хотя это странно во всех отношениях. Спору нет, «Кайтселийт» - важное подспорье армии, учитывая специфику географического положения страны. Но волонтеры не могут полноценно заменить полицейских, даже если разрешить им намного больше того, на что они сами готовы.
Идеал самоорганизации и сознательности эстонского общества, на который привыкли ставить свои козыри политики и чиновники, не может устареть. Но невозможно игнорировать риски, пропорциональные росту населения и его стремительному обнищанию за последние пару лет. Денег не стало: сообщения о банкротстве предприятий стали рутинными новостями. А когда у людей нет работы и деваться им некуда, общество криминализуется. Этот механизм известен. Предпосылок, что все как-то само наладится, нет.
При этом Таллинн – далеко не самая маленькая столица Европы, причем явно растущая, как бы это кого-то ни настораживало. В 2008 году в Таллинне жило примерно 400 тысяч человек, в 2022 – уже 445. Это заметный прирост, на который накладывается все более разнообразный этнический состав вопреки крайне сдержанной миграционной политике. Таллинн «пылесосит» регионы, как любая столица, но открытые европейские границы обеспечивают и внешний приток населения. На мой взгляд, слабоватый. И это не те люди, из-за которых будет патрулироваться парк Тондираба.
Но из-за кого тогда? Вероятно, из-за тех, кто с неприязнью смотрит на турок или пакистанцев, в норме имеющих легальную и доходную работу. Из-за граждан и других людей, живущих здесь всю жизнь, в отличие от квалифицированных работников, переселяемых за счет корпораций. Люди, редко покидающие границы своего района, который в другом городе Европы уже превратился бы в махровое гетто, люди на пособиях и случайных заработках – эта социальная группа в любой стране под подозрением и наблюдением. Но власти Эстонии до недавнего времени исходили из того, что граждане смирные и сами разберутся.
Таким обольстительным иллюзиям было от чего появиться. В конце прошлого века Таллинн пережил чудесное превращение. Я учился в школе в последние годы советской оккупации и прекрасно помню, каким криминальным городом была столица ЭССР. Старшие пацаны вышибали мелочь из малолеток. У меня несколько раз отнимали какие-то вещи на улице. Даже не попользоваться, как в эпоху гоп-стопа при Сталине, которую застал в отрочестве мой отец, а просто так – чтобы прессануть. Звуки драки во дворе, иногда битье стекол – это было и в моем спокойном районе, и тем более – в неспокойном Копли, где жил мой ближайший друг.
И вдруг за каких-то несколько лет все куда-то делось и попряталось. Я начинал учиться в Тарту в 1991 году, когда на тебя легко могли напасть в дизель-поезде, чтобы вытрясти деньги на наркоту. А заканчивал магистратуру в 1998, когда девушки перестали носить с собой перцовые баллончики, смело возвращались одни из вечерних гостей и со смехом отвергали предложения «проводить». Этот глагол остался в советском прошлом, когда «женщины» и «дети» нуждались в «защите» от «криминального элемента».
Превращение объясняется тем, что после пика убийств, пришедшегося в Эстонии на 1994 год, организованная преступность занялась переделом власти – обычные люди ее не интересовали. Угон машин, транзит металла и операции с наличностью на рынках – все эти процессы замкнули криминальную войну в границах преступных сообществ. Полиция же просто дождалась, когда в начале нового века авторитеты «скушали друг друга», как волки в известном стихотворении Чуковского «Тараканище».
Таллинн, который из-за наличия в нем финских туристов и трущихся поблизости аферистов еще недавно называли «северным Чикаго», сделался одной из самых безопасных столиц Европы, не говоря уже о постсоветском пространстве. Чтобы тут были «карты криминальных районов», которые остаются в порядке вещей в самых благополучных городах США? Чтобы тут было опасно доставать новый телефон, как в некоторых местах Лондона, Москвы или Киева? Чтобы где-то за пределами улицы Виру в Таллинне чистили карманы, как в Риме, Праге и даже Копенгагене, если по неосторожности забрести в район Нерребро? Да в страшном сне такое не приснится!
Но это не могло быть навсегда. Хотя бы потому, что города растут и развиваются. В том числе, как Париж, в котором сейчас живет меньше людей, чем перед Второй мировой войной, зато в агломерации, почти совпадающей границами с Иль-де-Франс, живет 14 миллионов человек. Почти как население Нидерландов, территория которых сопоставима с Эстонией.
Только у нас тут народу меньше в десять раз! И это скверно сказывается на производительности труда и формах присутствия капитала. Таллинн просто обязан вырасти. Стать больше и как следствие – опаснее. В нем должно быть видно охрану и полицию. Что совершенно нормально для города, живущего активной жизнью, хорошо работающего и создающего рабочие места.