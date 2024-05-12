Найден труп пропавшего в мае жителя Ласнамяэ

В субботу,11 мая, в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ пропал Кайдо, который рано утром в пятницу покинул свой дом и не вернулся. Подобное исчезновение было нетипично для Кайдо, поэтому его близкие забеспокоились.

Полиция собрала дополнительную информацию о местах, где он мог находиться. Также были проверены больницы, но и там его не было.

В пятницу, 12 июня, около двух часов дня поступило сообщение, что в волости Козе был найден труп. Полицейские установили, что речь идет о 40-летнем Кайдо.