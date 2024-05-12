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Найден труп пропавшего в мае жителя Ласнамяэ

rus.postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

Полиция в середина мая просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в столичном районе Ласнамяэ 40-летнего Кайдо.

В субботу,11 мая, в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ пропал Кайдо, который рано утром в пятницу покинул свой дом и не вернулся. Подобное исчезновение было нетипично для Кайдо, поэтому его близкие забеспокоились.

Полиция собрала дополнительную информацию о местах, где он мог находиться. Также были проверены больницы, но и там его не было. 

В пятницу, 12 июня, около двух часов дня поступило сообщение, что в волости Козе был найден труп. Полицейские установили, что речь идет о 40-летнем Кайдо. 

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