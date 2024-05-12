Охранник пришел на помощь попавшему в беду жителю Ласнамяэ

В субботу,11 мая, в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ пропал Кайдо, который рано утром в пятницу покинул свой дом и не вернулся. Подобное исчезновение было нетипично для Кайдо, поэтому его близкие забеспокоились.

Полиция собрала дополнительную информацию о местах, где он мог находиться. Также были проверены больницы, но и там его не было.

В субботу вечером охранник порта заметил нуждающегося в помощи человека. Это и был Кайдо, который был передан врачам.