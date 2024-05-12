Самая большая семья в Эстонии: у многодетной матери 21 ребенок

Лойк сказал, что больше всего матерей проживает на Хийумаа, где 77 процентов всех женщин в возрасте 15 лет и старше являются матерями.

«У большинства матерей двое детей. Таких женщин 181 712. Среднестатистической эстонской матери 56 лет, и у среднестатистической матери в Эстонии 1,88 детей», - сказал Лойк.

По данным Департамента статистики Эстонии, мальчиков в целом рождается несколько больше, чем девочек: с 1922 года в Эстонии 51,4 процента новорожденных были мальчиками, т.е. на каждые 100 девочек родилось 106 мальчиков. В Эстонии проживает 269 111 детей.

Советник отдела развития системы здравоохранения Министерства социальных дел Леэна Калле сообщила, что по состоянию на январь, по данным Департамента социального страхования, насчитывается 24 619 многодетных семей, из них 82 процента - с тремя детьми. «Среди получателей детского пособия самая многодетная - семья с 13 детьми», - сказала Калле.

Президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап заявила, что, насколько ей известно, в самой многодетной семье Эстонии 21 ребенок.

Согласно приложению статистики имен Департамента статистики, по состоянию на 1 января 2024 года семь женщин носят имя Эма (в переводе с эстонского Ema - мать), и это 3504-е по популярности женское имя.