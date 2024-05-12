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Видео В одном из крупнейших торговых центров Варшавы вспыхнул пожар

rus.tvnet.lv rus.postimees.ee
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Обновлено 12 мая 2024, 11:12
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Фото: Ekrānuzņēmums no Twitter/@NEXTA

В воскресенье, 12 мая, в крупном торговом центре в Варшаве вспыхнул пожар, пламя охватило 80 процентов его площади, передает Rus.TVNET

Торговый центр с примерно 1400 магазинами, ресторанами, кафе и точками обслуживания расположен в районе Бялоленка на севере польской столицы.

По данным СМИ, в торговом центре обрушилась крыша. Посетителей и сотрудников комплекса эвакуировали. На опубликованных кадрах видно огромный столб дыма. В тушении огня задействованы 50 пожарных расчетов и спасательных отрядов.

Сообщений о пострадавших в результате пожара нет, сообщает агентство PAP со ссылкой на полицию.

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