Видео В одном из крупнейших торговых центров Варшавы вспыхнул пожар

Торговый центр с примерно 1400 магазинами, ресторанами, кафе и точками обслуживания расположен в районе Бялоленка на севере польской столицы.

Footage of a large-scale fire in a shopping center on the outskirts of Warsaw



The city is covered with smoke. pic.twitter.com/BpOptMoUwH — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2024

По данным СМИ, в торговом центре обрушилась крыша. Посетителей и сотрудников комплекса эвакуировали. На опубликованных кадрах видно огромный столб дыма. В тушении огня задействованы 50 пожарных расчетов и спасательных отрядов.

Сообщений о пострадавших в результате пожара нет, сообщает агентство PAP со ссылкой на полицию.