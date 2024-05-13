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ОПРОС НЕДЕЛИ «Делает жизнь лучше и пенсии больше»: жители Таллинна о выборах в Европарламент

Даниэль Гилман Михкель Марипуу
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До выборов в Европейский парламент остался месяц. В Эстонии выборы в Европарламент пройдут 9 июня. По итогам голосования семь эстонских депутатов войдут в 720-местный парламент ЕС. Rus.Postimees поинтересовался у жителей столицы, важны ли для них выборы и за кого они собираются голосовать?

Эсфирь, дизайнер

О выборах знаю, но не слежу и голосовать не пойду. Евросоюз и Европарламент - важные вещи, но ничего ни о выборах, ни о кандидатах я не знаю.

Эсфирь.
Эсфирь. Фото: Rus.Postimees

Нелла, пенсионерка

О выборах знаю, но участвовать не буду. У меня нет таких прав.

Нелла.
Нелла. Фото: Rus.Postimees

Вадим, ИТ-специалист

Конечно, я знаю о выборах, но для меня они совсем не важны. Когда у нас проходят муниципальные выборы, я голосую за тех, от кого получу больше всего «плюшек», также и с выборами на государственном уровне. Однако я ничего не получаю, голосуя за кандидатов в Европарламент, поэтому мне все равно. Если бы я сам был кандидатом, то это был бы уже другой разговор. Евросоюз выделяет миллиарды, от этого, конечно, есть огромная польза, но от Эстонии в любом случае ничего не зависит.

Вадим.
Вадим. Фото: Rus.Postimees

Нина, пенсионерка

Я обязательно пойду голосовать, за Кылварта, если это возможно. Я всегда за него голосую.

Нина.
Нина. Фото: Rus.Postimees

Дмитрий, ИТ-специалист 

Не слежу, но знаю, что выборы скоро начнутся. Для меня эта тема никак не важна и участвовать я не буду. Мне не нравится настрой Евросоюза, для простых жителей Эстонии он бесполезен.

Дмитрий.
Дмитрий. Фото: Rus.Postimees

Жительница Таллинна

Я пойду голосовать на выборах в Европарламент и уже знаю за кого, но не хочу называть имя своего кандидата. Нормальный человек, достоин своего места.

Жительница Таллинна.
Жительница Таллинна. Фото: Rus.Postimees

Анатолий, пенсионер

Конечно, знаю о выборах, но они меня никак не касаются. У меня серый паспорт. Я даже и не знаю, когда именно они пройдут. Европарламент от нас очень далеко.

Анатолий.
Анатолий. Фото: Rus.Postimees

Алексей, школьник

О выборах не слышал, ничего не знаю. Не интересуюсь выборами в целом, а уж тем более в Европарламент. Для меня учеба и спорт сейчас важнее. В будущем я точно начну следить за происходящим, ведь это несомненно важно. Евросоюз нужен Эстонии, следует выбрать хорошего человек, который будет представлять страну.

Алексей.
Алексей. Фото: Rus.Postimees

Людмила, пенсионерка

Слежу за выборами, но пока не знаю, за кого буду голосовать, советуюсь с дочкой. Европарламент важен, ведь он делает нашу жизнь лучше и пенсии больше. Я хочу, чтобы в Эстонии все было хорошо.

Людмила.
Людмила. Фото: Rus.Postimees
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