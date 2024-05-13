До выборов в Европейский парламент остался месяц. В Эстонии выборы в Европарламент пройдут 9 июня. По итогам голосования семь эстонских депутатов войдут в 720-местный парламент ЕС. Rus.Postimees поинтересовался у жителей столицы, важны ли для них выборы и за кого они собираются голосовать?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Делает жизнь лучше и пенсии больше»: жители Таллинна о выборах в Европарламент
Эсфирь, дизайнер
О выборах знаю, но не слежу и голосовать не пойду. Евросоюз и Европарламент - важные вещи, но ничего ни о выборах, ни о кандидатах я не знаю.
Нелла, пенсионерка
О выборах знаю, но участвовать не буду. У меня нет таких прав.
Вадим, ИТ-специалист
Конечно, я знаю о выборах, но для меня они совсем не важны. Когда у нас проходят муниципальные выборы, я голосую за тех, от кого получу больше всего «плюшек», также и с выборами на государственном уровне. Однако я ничего не получаю, голосуя за кандидатов в Европарламент, поэтому мне все равно. Если бы я сам был кандидатом, то это был бы уже другой разговор. Евросоюз выделяет миллиарды, от этого, конечно, есть огромная польза, но от Эстонии в любом случае ничего не зависит.
Нина, пенсионерка
Я обязательно пойду голосовать, за Кылварта, если это возможно. Я всегда за него голосую.
Дмитрий, ИТ-специалист
Не слежу, но знаю, что выборы скоро начнутся. Для меня эта тема никак не важна и участвовать я не буду. Мне не нравится настрой Евросоюза, для простых жителей Эстонии он бесполезен.
Жительница Таллинна
Я пойду голосовать на выборах в Европарламент и уже знаю за кого, но не хочу называть имя своего кандидата. Нормальный человек, достоин своего места.
Анатолий, пенсионер
Конечно, знаю о выборах, но они меня никак не касаются. У меня серый паспорт. Я даже и не знаю, когда именно они пройдут. Европарламент от нас очень далеко.
Алексей, школьник
О выборах не слышал, ничего не знаю. Не интересуюсь выборами в целом, а уж тем более в Европарламент. Для меня учеба и спорт сейчас важнее. В будущем я точно начну следить за происходящим, ведь это несомненно важно. Евросоюз нужен Эстонии, следует выбрать хорошего человек, который будет представлять страну.
Людмила, пенсионерка
Слежу за выборами, но пока не знаю, за кого буду голосовать, советуюсь с дочкой. Европарламент важен, ведь он делает нашу жизнь лучше и пенсии больше. Я хочу, чтобы в Эстонии все было хорошо.