ОПРОС НЕДЕЛИ «Делает жизнь лучше и пенсии больше»: жители Таллинна о выборах в Европарламент

Эсфирь, дизайнер

О выборах знаю, но не слежу и голосовать не пойду. Евросоюз и Европарламент - важные вещи, но ничего ни о выборах, ни о кандидатах я не знаю.

Эсфирь. Фото: Rus.Postimees

Нелла, пенсионерка

О выборах знаю, но участвовать не буду. У меня нет таких прав.

Нелла. Фото: Rus.Postimees

Вадим, ИТ-специалист

Конечно, я знаю о выборах, но для меня они совсем не важны. Когда у нас проходят муниципальные выборы, я голосую за тех, от кого получу больше всего «плюшек», также и с выборами на государственном уровне. Однако я ничего не получаю, голосуя за кандидатов в Европарламент, поэтому мне все равно. Если бы я сам был кандидатом, то это был бы уже другой разговор. Евросоюз выделяет миллиарды, от этого, конечно, есть огромная польза, но от Эстонии в любом случае ничего не зависит.

Вадим. Фото: Rus.Postimees

Нина, пенсионерка

Я обязательно пойду голосовать, за Кылварта, если это возможно. Я всегда за него голосую.

Нина. Фото: Rus.Postimees

Дмитрий, ИТ-специалист

Не слежу, но знаю, что выборы скоро начнутся. Для меня эта тема никак не важна и участвовать я не буду. Мне не нравится настрой Евросоюза, для простых жителей Эстонии он бесполезен.

Дмитрий. Фото: Rus.Postimees

Жительница Таллинна

Я пойду голосовать на выборах в Европарламент и уже знаю за кого, но не хочу называть имя своего кандидата. Нормальный человек, достоин своего места.

Жительница Таллинна. Фото: Rus.Postimees